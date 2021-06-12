Штрафы, тюрьмы и запрет на телефонные звонки: Как в мире наказывают тех, кто не хочет вакцинироваться

В Индии с 12 июня будут блокировать sim-карты «уклонистов» Фото: REUTERS

Цифры заражения COVID-19 в России опять бьют все рекорды: за минувшие сутки в стране зарегистрировали 12 505 новых случаев. Медики убеждают всех скорее вакцинироваться, но многие чего-то ждут.

Россияне в этом, конечно, не одиноки. В каждой стране есть люди, которые по тем или иным причинам не спешат подставлять плечо под иглу со спасительной вакциной. Для них придумывают все новые стимулы. А для самых упертых отказников — наказания. Ведь иногда добрым словом и штрафом можно добиться куда больше, чем просто добрым словом. «Комсомольская правда» изучила практику разных стран.

Дальше всего в наказании пошли в провинции Бурирам, являющейся частью Таиланда. Указом губернатора отказ от вакцинации объявлен уголовным преступлением, за которое можно получить до двух лет тюрьмы и 1 800 долларов штрафа. Правда это касается не всех, а только «лиц с высокой опасностью заражения». Чтобы понять, входит ли человек в группу риска, все жители провинции уже сдали специальные анкеты, которые проанализировали местные органы здравоохранения.

Мудрее поступили в индийском штате Пенджаб, где реальные темпы вакцинации оказались в 8 раз ниже планируемых. Власти объявили, что с 12 июня будут просто на просто блокировать sim-карты «уклонистов», так что те не смогут ни позвонить по телефону, ни воспользоваться мобильным Интернетом. Помимо этого, привитым дали и «пряник» - им позволят посещать рестораны и кинотеатры, а главное – организовывать свадебные церемонии!

А вот в Китае решили вознаградить сознательное поведение материальными стимулами – купонами на различные товары. Тут и еда и бытовая химия и скидка на покупки в супермаркетах. Например, гражданам старше 60 лет положена бесплатная картонка яиц.

Вообще, азиатские страны больше всего «лютуют», пытаясь принудить своих граждан к прививкам. Вот и в Индонезии штраф за отказ привиться составляет 355 долларов, а жителям курортного острова Бали вообще может светить год тюрьмы.

Впрочем, даже в «развитой» Европе действуют принудительные нормы, которые стимулируют граждан ставить прививки. Например, в Чехии без вакцинации детей не принимают в детские сады. Родители пытались оспорить это требование, но против них пошел даже Европейский суд по правам человека, который своим решением подтвердил, что обязательную вакцинацию детей в Чехии можно рассматривать как «необходимую в демократическом обществе».

Иногда санкции для «отказников» носят в буквальном смысле «персональный характер». Одним из недавних примеров стала австрийская актриса Ева Херцог, которая активно снимается в сериалах. Ей пришлось отказаться от роли в продолжении «Штирийских криминальных историй» из-за нежелания ставить себе прививку.

В США же все намного проще. Там жителей завлекают на прививки с помощью еды, марихуаны и лотерей. Например, в штатах Вашингтон, Кентукки и Мериленд все привитые получают лотерейный билет, с помощью которого можно выиграть миллионные призы. В Нью-Йорке за укол можно получить бесплатную еду, а в том же штате Вашингтон за свою активность в данном вопросе можно получить бесплатный «косяк» марихуаны. Если, конечно, вы старше 18.

Оригинально к принуждению подошел Израиль. Там парламент принял закон, который фактически вводит «черный список отказников» от вакцинации. Местным органам власти разрешено получать имена, адреса и телефоны непривитых граждан.

Правда не известно, насколько все эти меры принуждения эффективны и скольких людей они привлекли на прививочные пункты. Ясно одно: чем больше людей пройдет вакцинацию, тем быстрее можно будет остановить коронавирус.

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