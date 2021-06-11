"Вот это да!": билеты на скандальный спектакль с Бузовой продают за 150 тысяч

Поющая ведущая обеспечила премьере во МХАТе полный аншлаг Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова обеспечила скандальному спектаклю "Чудесный грузин" во МХАТе полный аншлаг. Билеты раскупили за два дня до премьеры. Меж тем перекупщики предлагают насладиться игрой сенсационной выскочки за 75 тысяч за билет.

Ольга Бузова 10 июня впервые появилась на легендарной сцене МХАТа имени Горького, где в разное время блистали Вертинская, Ефремов, Смоктуновский и другие знаменитости. Во время генерального прогона скандального спектакля "Чудесный грузин" о молодых годах Иосифа Сталина поющая ведущая не раз срывала овации присутствовавших в зале светских хроникеров.

Ольга Бузова обеспечила скандальному спектаклю "Чудесный грузин" во МХАТе полный аншлаг. Фото: Иван МАКЕЕВ

Так что сама премьера 11 июня обещает быть громкой. Ну а перекупщики предлагают купить билеты на шоу со звездой "Дома-2" аж за 75 тысяч за билет. "Дебютный спектакль Ольги Бузовой. Бельэтаж, рядом со сценой. 12 июня. Два билета рядом. 150 тысяч рублей", - гласит объявление.

К слову, публика уже отреагировала на сообщение. Кто-то дивится: "Вот это да!". Кто-то отмечает, что "билеты на Бузову стоят дороже, чем в Большой театр". А кто-то остроумно подметил, что "билетики можно купить в кредит".

Билеты раскупили за два дня до премьеры. Фото: Иван МАКЕЕВ

К слову, ранее Ольга поделилась своими впечатлениями от прогона. "Для меня это главное событие года и, может быть, жизни. Потому что в 16 лет я мечтала поступать в театральное, но мама не разрешила. И вот сегодня моя мечта, мечта 16-летней девочки, сбылась. У меня роль очень важная. В конце нашего спектакля выясняется, что именно моя героиня, певица из кабаре Бэлла Шанталь, предупредила товарища Сосо о грозящей опасности. Она, по-моему, вообще ключевая фигура...», - призналась знаменитость.

Взять на эту роль Бузову придумал худрук МХАТа Эдуард Бояков. Познакомившись с Ольгой, он, по его словам, сразу ощутил ее энергетику: «Я поверил этому человеку, мы очень откровенно общались. Думаю, эта откровенность, открытость и стали залогом того, что мы сейчас так легко идем сквозь какие-то домыслы. Мне стало интересно с этим человеком, и я этот интерес выразил как профессионал!».

Меж тем перекупщики предлагают насладиться игрой сенсационной выскочки за 75 тысяч за билет.

При этом мэтр признался: "Мы, конечно, хайпанули. Новая репертуарная политика. Сталин как тема. И, конечно, Ольга Бузова. Если бы Ольга просто играла где-то в спектакле, не было бы такого хайпа. Если бы мы просто сделали спектакль о Сталине, то тоже не было бы хайпа. А вот этот треугольник, достаточно сложный, сработал. Надеемся, что она наш посол в мире высокого искусства, в мире шоу-бизнеса".

Ольга Бузова 10 июня впервые появилась на легендарной сцене МХАТа имени Горького, где в разное время блистали Вертинская, Ефремов, Смоктуновский и другие знаменитости. Фото: Иван МАКЕЕВ

В недавнем интервью худрук обмолвился, что Ольга играет саму себя. По сюжету Шанталь - неважная певица, которую бросил поклонник. И вот она, страдая и завывая (а ей и не нужно хорошо петь), исполняет романсы. При этом у Бэллы есть важная миссия - она подслушивает, подсматривает, оказывается в нужном месте. И в итоге спасает молодого Сталина от облавы и неминуемого ареста.

Во время генерального прогона скандального спектакля "Чудесный грузин" о молодых годах Иосифа Сталина поющая ведущая не раз срывала овации присутствовавших в зале светских хроникеров. Фото: Иван МАКЕЕВ

"Театр - совершенно другой мир. Здесь важен даже взгляд, как ты поднимаешь брови, как ты поворачиваешься… Здесь все очень четко, конкретно, тонко и в то же время масштабно. В кино-то неудачный дубль можно переснять… А здесь все по-другому. Это было невероятно! Бабочки в моем животе от волнения и восторга, от эмоций зрителей, которые сегодня впервые посмотрели спектакль «Чудесный грузин». И какое же счастье, что в конце спектакля вы аплодировали нам стоя", - резюмировала Бузова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первое видео Ольги Бузовой на сцене МХАТа: рыдающую певицу унесли на руках со скандального спектакля

Поющая ведущая играла как могла (подробнее)