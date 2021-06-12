Поседела в пять лет: что случилось с отвергнутой дочерью Эммануила Виторгана

Эммануил Виторган Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эммануил Виторган был женат три раза. Артист - отец четверых детей. Вот уже несколько лет у звезды театра и кино драматично складываются отношения с дочерью от первой супруги - актрисы Тамары Румянцевой.

Роман Эммануила Виторгана и Тамары Румянцевой завязался в студенческие годы. Они учились на параллельных курсах в Ленинградском театральном институте имени А. Н. Островского, а потом играли в одном спектакле влюбленных. Сыгранные чувства вдруг воплотились в жизни. После свадьбы в 1966 году на свет появилась дочь Ксения. Эммануил Гедеонович официально бросил свою жену в 1970 году, когда понял, что больше не может скрывать чувства к актрисе Алле Балтер.

Когда он уходил из семьи, его дочке не было и пяти лет. Ребенок очень болезненно воспринял развод родителей. Маленькая Ксения после одного из свиданий долго не могла заснуть, а наутро проснулась с седой прядью волос. "Как раз тогда у меня появились первые седые волосы - да, в пять лет. После той встречи с отцом я очень плохо засыпала. Мама вспоминала, что ей было не по себе от моих слов «Давай найдем папу, который не уйдет» и «Он не из-за тебя ушел, а из-за меня». Спала тоже плохо, а утром мама стала меня причесывать и вскрикнула - в темных волосах образовалась светлая седая прядь", - делилась Ксения Румянцева с изданием "Караван Историй".

Старшая дочь актера Ксения Румянцева. Фото: Канал НТВ

А потом Виторган женился и перестал общаться с бывшей женой и дочерью. "Я был вынужден уехать из Ленинграда. Аллочка поняла мгновенно. Мое общение с дочерью было запрещено. Как я ни пытался и ни просил погулять с ребенком, - этого не было", - признавался Виторган в эфире шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

После школы Ксения выучилась на секретаря-машинистку. Потом окончила училище культуры в Петрозаводске. В 1988-м Ксения собралась замуж, позвонила отцу. Тот обрадовался и пригласил ее с женихом в Москву, а потом приехал на свадьбу в Петрозаводск. После Ксения периодически наведывалась в столицу уже с дочкой Сашей.

В конце 1990-х у Ксении родился сын Никита от второго мужа, и она вернулась в Петербург. Однажды туда приехал Театр им. Маяковского, в котором тогда служил Виторган. По словам Ксении, отец ей тогда не позвонил. "Знаете, когда ребенка отринули, это больно, но ты приспосабливаешься. Фантазируешь, рисуешь в воображении десятки преград, которые мешают с тобой общаться. Но когда человека предают во взрослом возрасте и он способен трезво анализировать - это, конечно, намного больнее", - делилась она сокровенным.

Ситуация изменилась с появлением в жизни Эммануила Гедеоновича третьей жены Ирины Млодик. Она сумела наладить связь мужа с дочкой. Но однажды все рухнуло.

На Валаам, куда перебралась Румянцева, приехали светские хроникеры. Они утверждали, что собирают материал об острове. Пригласили Ксению на эфир в Москву. "Я эту программу не знала и согласилась приехать. И, как часто бывает на телевидении, когда мы уже были в Москве, все пошло по другому сценарию. Нас использовали втемную. Тема программы оказалась совершенно другой: мол, внучке Виторгана нужна московская квартира деда. Все было так смонтировано, что получалось, будто мы приехали биться за квадратные метры в столице", - сокрушалась женщина.

Разразился грандиозный скандал. Ксении пришло сообщение от супруги отца Ирины Млодик. "О том, что мы неблагодарные, меркантильные и должны оставить Виторгана в покое. Мы оставили и вернулись на остров. Виторганы снова отгородились от нас каменной стеной", - сетовала Ксения.

Сейчас 55-летняя дочь Виторгана живет с детьми и внуками в Сортавале, руководит кукольной студией в местном доме культуры. Со своим отцом после того скандала она не разговаривала. Ксения надеется, что однажды у нее случится откровенная беседа и она сможет все ему объяснить. Эммануил Гедеонович ни разу не видел своих правнуков Марка и Алису, а Ксения не знакома с младшими сестрами - Этель и Кларой.

"Я считаю, что взрослые люди должны уметь разговаривать. А он не захотел. Почему? Я объясняю так: если с вами не хотят разговаривать, значит, вы просто не нужны. С тех пор мы не общаемся. Я к этой ситуации достаточно спокойно отношусь. Всю жизнь прожила без отца. А вот Саше обидно. Был период, когда мы общались с отцом, и это было замечательно. Моя дочь была счастлива. У нас в семье нет мужчин, поэтому мужского общения ей не хватало. Саша очень любит деда. Даже сейчас...", - делилась она с kp.ru.