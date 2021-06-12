В Киеве размечтались: Кулеба не даст Путину и Байдену договориться по Украине

В вилле La Grange, являющейся частью женевской библиотеки, уже все готово к встрече Путина и Байдена Фото: REUTERS

Вы действительно думаете, что на встрече Путина с Байденом все вопросы будут решать эти двое? Ха, вы сами не понимаете, как заблуждаетесь. Потому что, по крайней мере, по вопросу о ситуации на Украине все определит незримо присутствующий там Зеленский. Или кого он уполномочит на это. Именно так и только так можно трактовать слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, достойного продолжателя курса своего предшественника Павло Климкина, получившего известность страстью к гардеробу на 6 размеров больше его собственного и прозвище на новой Родине «Чугункин».

- Абсолютно железным правилом, которое мы внедряем: никаких договоренностей об Украине без Украины, - заявил Кулеба в эфире телеканала «Украина 24». - Поэтому меня абсолютно не волнует, что президент Байден будет говорить с президентом Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей, достигнутых в любом формате относительно Украины за нашей спиной, без нас. Это жесткая и принципиальная позиция.

Вот же какая короткая память у пана Кулебы! Быстро же он успел забыть, как его пан президент только в ногах не валялся, умоляя «дедушку» Байдена: «Позвони мне, позвони!» Такая оперативная память, что «тут помню, тут не помню», если мне самому не изменяет память, была у IBM-386.

Впрочем, похоже, и тут я ему польстил не у 386-го, а, скорее, у 286-го. Потому что в том же выступлении пан Кулеба умудрился забыть свои же слова и умудрился назвать усиленно продвигаемый Киевом постулат «никаких разговоров об Украине без Украины» не чем–нибудь, а «закомплексованным бредом», потому что все говорят обо всех и обо всем.

Так и хочется спросить ясновельможного пана с забавной фамилией: «А иначе что?». Лишите Вашингтон и Москву права готовить борщ в ресторанах и на домашних кухнях? Отзовете лицензию на галушки и вареники? Откажетесь экспортировать в наши страны стратегически важный продукт сало? Ой, это я уже не туда заплутал, потому что сало Украина сама импортирует уже не первый год, в том числе, и из России.

И так и осталось непонятным, каким именно образом Украина не допустит обсуждения вопросов, связанных с ней на встрече Путина с Байденом. Кулеба прикинется торшером в углу? Зеленский исполнит нетрадиционное соло на традиционном инструменте? Премьер Шмыгаль (еще одна интригующая фамилия) уронит тарелку на колени Байдену во время смены блюд? Или же достаточно грозного окрика и жесткого предостережения Байдену со стороны Киева, чтобы тот не сошел с рельсов, как дрифтующий трамвай в Харькове?

Извините, еще очень хочется узнать, где на Украине находится инкубатор, в котором выращивают таких девственно чистых разумом государственных деятелей. Кулеба ведь не один такой. Сколько сменилось кабинетов министров, а ничего в этом отношении не меняется. И не только среди штатских.

Опять же, на днях бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украина должна выйти из договора о РСМД (Ликвидация ракет средней и меньшей дальности) и разработать такие ракеты, что могли бы долететь до Урала. Оно, понятно желание теляти волка споймати, но кто бы объяснил экс-заместителю начальника Генерального штаба (!) Украины, что его страна никогда не была участником этого договора. РСМД был подписан между СССР и США еще при Горбачеве. Затем правопреемником СССР, как и по многим другим вопросам, стала Россия, а в 2019-м сначала США при Трампе, а потом и Россия прекратили действие этого договора. Никакой Украины там изначально никогда не было, несмотря на бред украинского высокопоставленного военного. Какая-то непрекращающаяся гастроль клоунов и комиков на арене цирка. Арена может и не выдержать.

Если нельзя узнать, где такой инкубатор, то можно хотя бы сказать, где у них кнопка?

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