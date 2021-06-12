Директор Склифа о ситуации с ковидом: «Больные прибывают непрекращающимся потоком. Прививайтесь и носите маски»

12 июня, в Москве зарегистрирован 6 701 новый случай заражения коронавирусом. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

По данным на субботу, 12 июня, в Москве зарегистрирован 6 701 новый случай заражения коронавирусом. За последние сутки госпитализировано 1 657 больных (напомним, в больницу кладут, как правило, пациентов со среднетяжелой и тяжелой формой ковида).

- Сегодня наш праздничный обход по реанимационному корпусу длился 3 часа. Больные прибывают непрекращающимся потоком, много тяжелых, - написал на своей странице в соцсетях директор Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.

Директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Медики Склифа воюют на антиковидном фронте уже 450-й день, отметил Петриков, который лично спасает пациентов, работая врачом-нейрореаниматологом. Он напомнил, что есть два доказанных способа противостоять эпидемии:

«Прививайтесь и носите маски. Только так можно остановить эту беду».

Эксперты напоминают: пока не вакцинировано большинство населения страны, соблюдать масочный режим нужно всем, включая тех, кто уже получил прививку.

«Пора сделать выбор - тотальная вакцинация и защита либо ожидание, когда смерть постучится в каждый дом», - предупрепреждает Сергей Петриков.

СПРАВКА «КП»

Получить всю необходимую информацию о прививках и записаться на вакцинацию можно, позвонив на бесплатную единую горячую линию: 8-800-20-00-112. Также доступна электронная запись на вакцинацию через портал Госуслуг.

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