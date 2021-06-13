"Подсчитали - прослезились": Росстат опубликовал реальную среднюю зарплату в России

На руки среднестатистический работник получил чуть больше 28 000 рублей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наконец статистика стала отражать реальную картину. В Росстате посчитали средние зарплаты россиян по новой методике. Оказалось, что они сильно ниже номинальных. В прошлом году средний доход составил 32 422 рубля. И это еще до вычета налога (в 13%). То есть на руки среднестатистический работник получил 28 207 рублей. И это сильно меньше тех фантастических 50 тысяч рублей, о которых нам говорили раньше.

МЕДИАННЫЙ ИЛИ СРЕДНИЙ ДОХОД

Главное изменение - статистики посчитали не среднюю, а медианную зарплату. Она корректнее отражает, сколько зарабатывает большинство россиян. Вот простой пример.

Средняя зарплата. Она высчитывается как сумма доходов всех работников, разделенная на их количество. В итоге, если взять двух топ-менеджеров с зарплатой в 200 тысяч рублей, 4 работников с окладом в 25 тысяч рублей и 6 работников с окладом в 15 тысяч рулей, окажется, что в среднем эти 12 сотрудников получают по 49 тысяч рублей. Но это будет далеко от реальных доходов большинства.

Медианная зарплата. Она высчитывается, как некий средний доход, при котором ровно половина работников получают больше, а ровно половина – меньше. Если взять тот же пример с 12 сотрудниками (2 топ-менеджерами и 10 рабочими с небольшой разницей в зарплате), медианная зарплата окажется очень близка к 20 тысячам рублей в месяц. Потому что половина сотрудников получают меньше этой суммы, а половина - больше.

ПОСЧИТАЛИ ВСЕХ

Второе изменение - в статистику наконец включили не только зарплаты работников средних и крупных предприятий. В общий расчет вошли доходы тех, кто работает в малых компаниях и на индивидуальных предпринимателей. Раньше они выпадали из общей картины. И это делало расчеты не совсем корректными. В крупных компаниях зарплаты обычно выше. Теперь в Росстате берут дополнительные данные из налоговой и Пенсионного фонда. И это сразу же отразилось на цифрах.

Для сравнения, если по старой методике та же медианная зарплата в 2019 году составляла 34 355 рублей в месяц, то по новой – заметно меньше (30 458 рублей). И хотя за год она выросла на 6,4% (до 32 422 рубля), медиана оказалась почти вдвое ниже номинальной средней зарплаты – 51 352 рубля.

Как объясняют эксперты, такая диспропорция означает одно – разница между окладами небольшого числа начальников и большого числа работников очень и очень велика. А доходы распределены крайне неравномерно.

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