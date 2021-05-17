"Изможденный вид, болезненная худоба": что происходит с Ксенией Собчак

Ксения Собчак разместила в блоге очередную порцию фотографий из отпуска в Мексике Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ксения Собчак изрядно перепугала своих преданных поклонников, разместив фотографии с отдыха. 39-летняя жена режиссера Константина Богомолова отдохнула в Мексике, совместив пляжный отдых с осмотром достопримечательностей. Правда, публика обратила внимание не на местные красоты, а на внешний вид телеведущей.

Ксения Собчак разместила в блоге очередную порцию фотографий из отпуска в Мексике. На одном и снимков телезвезда предстала на пляже легком сарафане с цветочным принтом. Наряд подчеркнул бронзовый загар жены режиссера Константина Богомолова.

А в глаза публике бросилась невероятно постройневшая фигура кумира. В комментариях фанаты наперебой отмечают, что женщина выглядит "изможденной", а ее худобу и вовсе назвали "болезненной".

"Совсем тростинка стала", "Есть предел худобы, когда начинаешь выглядеть хуже, чем есть на самом деле. Как говорится, «в гроб краше кладут». Не дай бог, конечно!", "Совсем анарекс", "Чего-то вы совсем исхудали, Ксения Анатольевна", "Изможденный вид, очень болезненная худоба. И все это на фоне слухов о разводе", "Ксюша, ты чего так похудела-то", "Похоже, была детокс-неделька", - пишут фолловеры.

39-летняя знаменитость молчать не стала и резко высказалась в адрес злопыхателей. "Слишком худая. Слишком толстая. Слишком накрашенная. Слишком бледная. Слишком раздетая. Слишком одетая. Поправься. Похудей. Смени юбку. Говори тише. Говори громче. Не снимай про это. Не пиши про то. Не реагируй. Защищайся. Соответствуй. Вписывайся. Прислушивайся. Пошли на ...", - ответила звезда "Дома-2".

Стоит отметить, что в последнее время россияне подозревают, что у Собчак не все ладно на личном фронте. Сплетники полагают, что знаменитость чуть ли не разводится со вторым супругом. Мол, потому она и схуднула на нервной почве.

Буквально на днях актриса Раиса Рязанова высказалась об отношениях Собчак и Богомолова. Актриса много лет знает семью Константина - ведь она живет по соседству с его родителями. Мать режиссера иногда заходит к актрисе. Артистка призналась, что ни разу не видела Ксению возле квартиры Богомоловых, однако Дарья Мороз - первая жена режиссера - навещает бывших свекра и свекровь. А на вопрос Леры Кудрявцевой: "Как думаете, вашим соседям с невесткой повезло? Ну, Богомоловым с Ксюшей…" ответила, выдержав долгую паузу.

"Я видела какие-то куски из свадьбы. Видела их катафалк, я видела ее, наверное, поздравительный танец, посвященный… не знаю, кому и чему. Разведутся - она узнает", - внезапно заявила звезда фильма "Москва слезам не верит". Артистка уточнила, что, если бы ее внук устроил такую свадьбу, она бы туда не пришла. "Лучше и не скажешь", - поддакнула Лера.