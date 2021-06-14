Геннадий Зюганов: Вести «холодную войну» одновременно против России и Китая для Америки крайне опасно

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Андреевич, видите, Владимир Путин сказал, что он едет на эти переговоры в Женеву, потому что у нас плохие отношения с Америкой. А Байден «пытается силу показать»... Ваши прогнозы, что будет? Как мы должны себя вести, и с чем мы оттуда приедем?

- Первое. Переговоры с Америкой крайне необходимы. Отношения – хуже некуда, хуже, чем в годы холодной войны. Тем более, Байден только что провел «семерку» и саммит НАТО. Они там выработали общую точку зрения. Но они понимают, что вести «холодную войну» одновременно - и против России, и против Китая - для НАТО и для Америки крайне опасно.

Еще в свое время Тиссен говорил: «Нельзя вести войну на два фронта, это глупая и опасная политика». На мой взгляд, будут пытаться Путина «упаковывать», как в свое время там же, в Женеве, поступали с Горбачевым. Но я официально обратился к Путину с открытым письмом, оно опубликовано, разослано всем членам Совета безопасности, министрам, губернаторам, законодателям, я его представил в Думе.

Письмо начинается словами, что американцы не хотят нас видеть умными, сильными, конкурентоспособными, глобалисты будут всё делать, чтобы нас дальше додушить. Поэтому, надо ехать со своей повесткой, со своей позицией и отстаивать свою точку зрения.

Вчера, я услышал, Путин сказал: «Буду отстаивать национальные интересы, безопасность и интересы русского народа». Да, согласен. Наша задача – максимально укреплять свою страну изнутри. Будут считаться только с сильными.

Надо темпы развития мировые иметь, надо вкладывать средства в науку, надо учить детей, надо лечить стариков, надо платить большую зарплату, надо прожиточный минимум в 25 тысяч, а не 12 130, надо проводить внутреннюю политику, с которой и американцы, и натовцы будут считаться. Поэтому нам надо проводить свою линию и свою политику.

И ещё. Всю планету накрыл коронавирус. И в результате экономика рухнула за последние 70 лет до, по сути дела, почти дна. Если будет новая волна коронавируса и кризиса, боюсь, все обвалится до такой степени, что планета заполыхает.

Поэтому диалог крайне нужен. От него зависеть будет многое. Нам надо сейчас всем не конфликтовать, а сотрудничать.

На Питерском форуме, когда Путин обращался ко всем, многие, в том числе иностранцы, сказали: наступило время диалога. В одиночку никто не спасется. Давайте думать, как вылезать. В данном случае эта встреча может быть полезной.

По крайней мере, надо отступить от той черты, когда мы уже лоб в лоб столкнулись.

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