«Длинные выходные» и машина за прививку: Все, что нужно знать о новых ограничениях против коронавируса в Москве

В Москве до 20 июня 2021 года ввели новые ограничения из-за коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве до 20 июня 2021 года ввели новые ограничения из-за коронавируса. Сделать такой шаг властям столицы пришлось в связи с резким ростом заболевших — ежедневно фиксируют по 5 000-6 000 человек. Объяснение этому есть - с началом лета в город приезжают туристы и москвичи стали чаще гулять, выходить в кафе и театры. К тому же, по словам врачей, пик эпидемии сдвинулся на один месяц - с мая на июнь.

- Мы вынуждены вновь перепрофилировать стационары, создать дополнительные койки, так как много тяжелых больных. Причем, болеют не только пациенты из групп риска, но и молодые люди, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Для остановки роста заболеваемости мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня 2021 года, при этом с сохранением зарплаты для сотрудников.

Кого на «удаленку», а кого на ЕГЭ

Власти столицы порекомендовали перейти на удаленную работу не менее 30% коллективу. Особенно это касается работников, которые до сих пор не сделали прививку от COVID-19.

На «длинные выходные» уйдут не все предприятия. Продолжат работу производственные предприятия, магазины и компании, обеспечивающие население товарами первой необходимости. В обычном режиме будут работать аптеки и больницы, мастера по неотложным ремонтным работам (сантехника, электрика) и компании, предоставляющие финансовые услуги. Известно, что до 20 июня не будут работать органы исполнительной власти Москвы.

Все больницы, поликлиники, а также детские сады и школы будут работать в обычном режиме. Не отменят школьникам и сдачу ЕГЭ.

- Из-за ограничений пришлось отменить общегородской выпускной в Парке Горького. Однако столичные выпускники 2021 года не останутся без праздника. Выпускные вечера для 11-классников могут быть организованы в школах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, - рассказали в Департаменте образования Москвы.

Дистанционно будут сдавать сессию в трех учебных заведения: МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, Высшая школа экономики.

Офисные работники перешли на удаленку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фуд-корты и зоопарк закрыли

В торговых центрах до 20 июня не будут работать детские игровые комнаты. Под закрытие попали фуд-корты, где сложно соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В рестораны и ночные клубы, дискотеки и караоке вернули режим работы до 23.00.

- Запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. Разрешено реставрировать за исключением продажи еды на вынос. Ограничить работу увеселительных заведений ночью решили, так в ряде стран прошлой весной именно после посещения таких мест увеличивалось количество заболевших. На ночных вечеринках, как показывает практика, труднее всего контролировать, чтобы гости носили маски и соблюдали социальную дистанцию, - объяснили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

В парках закрыли аттракционы, не работают детские и спортивные площадки, пункты проката велосипедов и лодок, не доступны будут лавочки и беседки. Теперь в парках можно будет только прогуляться, подышать свежим воздухом.

- За использование лавочек и детских качель в парках грозит штраф 4000 рублей, - отметили в Оперштабе.

Московский зоопарк закрылся до 20 июня. Руководство уже объяснило, что если были куплены билеты на эти даты, то посетить его можно будет в любой день после снятия ограничений. Есть еще один способ - вернуть купленные билеты.

Продолжат работу музеи, театры и кинотеатры. При этом должны соблюдаться ограничения по рассадке в 50% от заполняемости залов и масочный режим.

- Фан-зона в «Лужниках» не закрывается. В один игровой день в ней смогут находиться не более 5000 человек, все они должны пройти регистрацию и получить специальные билеты на футбольные матчи Евро-2020, - рассказали в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Московский зоопарк закрыт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дополнительные койки и штрафы

В городе не планируют вводить пропускной режим и возвращать QR-коды, которые были весной прошлого года. Штрафы за нарушение масочно-перчаточного режима повышать не будут.

Для лечения заболевших в Москве снова создадут дополнительные койки. Места появятся во временных госпиталях, с 15 июня полностью возобновит работу ГКБ No15 им. О.М. Филатова, что позволит на 2000 увеличить общий фонд коек для больных коронавирусом.

В пяти поликлиниках будут созданы кабинеты для диагностики COVID-2019. Таким образом, число КТ-центров в городе достигнет 30.

- К таким мерам пришлось прибегнуть из-за резкого увеличения госпитализаций - на 30%, по сравнению с прошлой неделей. В настоящее время под аппаратами ИВЛ находятся 457 человек. Среди заболевших много молодых людей, их возраст от 18 до 35 лет, - рассказали в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Московские кафе работают с ограничениями. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати

Машину за прививку

Сейчас в Москве важно обеспечить действительно массовую вакцинацию, иначе город будет постоянно лихорадить. Дополнительным стимулом сделать прививку станут еженедельные розыгрыши пяти автомобилей (стоимость каждого 1 млн рублей).

- Участниками розыгрыша могут стать граждане России старше 18 лет, которые получат первый компонент вакцины от коронавируса с 14 июня по 11 июля, - рассказали в мэрии Москвы.

Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24».

Сказано

Мэр Москвы Сергей Собянин о ревакцинации:

- Сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент «Спутника V». Чувствую себя хорошо.

А в это время

Новые ограничения и розыгрыш квартиры в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее ограничительные меры до 20 июня 2021 года. Жители Подмосковья обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования (аптеки, магазины, офисы, вокзалы).

Всем организациям в Московской области поручено разместить на платежных терминалах информацию о ближайших пунктах вакцинации и проводить стимулирующие меры (скидки, подарки, розыгрыши) для клиентов и работников, которые прошли вакцинацию.

Власти области объявили розыгрыш трехкомнатной квартиры в Серпухове (площадью 74,9 кв. м в ЖК «Новая пролетарка») среди тех, кто сделает прививку от коронавирусной инфекции.

- Первый компонент вакцины нужно получить с 15 по 25 июня. При этом препарат можно выбрать любой - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», - рассказали в пресс-службе правительства Московской области.

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