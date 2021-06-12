Геннадий Онищенко о введенных в Москве мерах: Не будем прививаться – так и будет продолжаться

Экс-главсанврач, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

12 июня стало известно, что мэр столицы Сергей Собянин принял решение предоставить москвичам дополнительные выходные с 15 по 19 июня в связи с резким повышением числа заболевших коронавирусом в мегаполисе. Также снова вводятся некоторые ограничения.

Прокомментировать эти меры мы попросили депутата Госдумы, академика РАН Геннадия Онищенко:

- Сразу скажу, что их могло и не быть, и, может быть, даже должно было не быть, - заявил Геннадий Онищенко kp.ru. - Потому что у нас есть все для того, чтобы преодолеть коронавирус: у нас есть эффективная вакцина, у нас есть огромное число прививочных пунктов. Но именно это народ и расслабляет, и, несмотря на все увещевания, просьбы и призывы вакцинироваться, эта техническая возможность не реализуется. Если бы мы сейчас дружно привились, конечно, никакого подъема заболеваемости не было бы.

- Как-то обидно снова уходить в режим ограничений: только почувствовали воздух свободы...

- Ну, есть как есть. Поэтому первое, что нужно всем вспомнить - это маски, это перчатки на руках, это разобщение. И, конечно же, я бы не то что призвал, а потребовал у тех, кто еще не привился и не переболел, воспользоваться свободными днями и получить вакцину. Только таким образом мы эту проблему можем быстро и эффективно решить.

Прежде всего я обращаюсь с этим пожеланием работникам малого и среднего бизнеса. В столице это несколько миллионов человек! Это в ваших интересах! Ведь если за вынужденный отдых бюджетники получат свою зарплату, то вам –то никто ничего не даст и вы, только начав немножко компенсировать те потери, которые понесли в результате предыдущих запретов, опять окажетесь в убытке! А привьемся - забудем про коронавирус, про коллапс и восполним потери. Не будем прививаться – так и будет продолжаться. Пока нас не привьет природа.

- Выбор, прямо скажем, небогатый.

- Да. Но он есть: либо дождаться своего часа, заболеть и «вымучить» иммунитет, но с серьезными осложнениями для здоровья, либо пойти в многочисленные прививочные пункты и получить иммунитет элегантно, без всяких страданий, без потери здоровья, без физических и душевных мучений.

- Вы сказали – потребовать. Что за этими словами стоит? Принудительная вакцинация?

-Да бросьте вы. Слушайте, меня бесит вот эта ваша чувствительная демократия и излишний либерализм. В законе написано: мы можем потребовать обязательную вакцинацию для так называемого декретированного контингента.

- Что такое – «декретированный контингент»?

- Это те люди, работа которых связана напрямую с необходимостью контроля их здоровья: работники торговли, общественного питания, врачи, которые принимают пациентов, работники метрополитена в Москве – то есть все, кто общается с огромным количеством людей. Вакцинация для них - это элемент техники безопасности.

Так что праздник праздником, а прививка – по расписанию!

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