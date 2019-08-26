Дочь, рожденная от умершего Малашенко, отвоюет для Божены Рынской 1,6 млн долларов наследства

Спустя полгода после смерти Игоря Малашенко его вдова, скандально известная журналистка Божена Рынска, объявила, что наконец станет матерью. О дочке, которая появится на свет от суррогатной матери благодаря замороженным эмбрионам, Рынска мечтала много лет. Но ребенок от любимого мужчины в ее случае это не только радости материнства, но и возможность получить значительную долю наследства, за которое борется вдова Малашенко...

ОСТАЛАСЬ НИ С ЧЕМ

Игорь Малашенко, один из основателей телеканала НТВ, предприниматель и политтехнолог (именно ему принадлежит знаменитый слоган президентской компании Бориса Ельцина в 1996 году «Голосуй, или проиграешь»), был человеком не бедным. Квартира в Лондоне, апартаменты Нью-Йорке у Центрального парка площадью более 370 кв. м, «дача» на испанском курорте Сотогранде с видом на море, жилье на Рублевке... А кроме того - трасты и счета в банках. По самым скромным подсчетам, которые не раз озвучивала Божена, общая стоимость наследства Малашенко - 18 млн долларов.

Игорь Малашенко, один из основателей телеканала НТВ, предприниматель и политтехнолог, был человеком не беднымФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Борьба за богатства развернулась задолго до смерти бизнесмена. Дело в том, что все это имущество было нажито в браке с Еленой Пивоваровой. В прошлом году Малашенко официально развелся с женой (которую Рынска называет исключительно Гангреной), и женился на журналистке. Бывшей супруге и троим взрослым детям он якобы предложил половину имущества - они потребовали 80%. Суды затянулись на несколько месяцев, и новая жена уверена, что именно это и довело Малашенко до самоубийства. Так или иначе, к моменту его смерти поделить ничего не успели, а потом оказалось, что Рынска не вписана в завещание, и все нажитое ее любимым достанется нанавистной ею семье. Божена осталась ни с чем.

- Я думаю, мне, чтобы выжить, хорошо бы сдавать квартиру, - со слезами на глазах рассуждала Рынска в интервью Ксении Собчак через месяц после суицида супруга. - Я сейчас подумаю, если я смогу купить другую квартиру, распродав все, что только можно, то я буду ее сдавать, и в этой жить (единственное имущество Божены — жилье на Патриарших прудах. - Ред.). Если нет, то мне придется продавать свое жилье. Жить на что-то надо, а на работу не так просто устроиться...

Я думаю, мне, чтобы выжить, хорошо бы сдавать квартиру, - со слезами на глазах рассуждала Рынска

ПОБЕДИТЬ ГАНГРЕНУ

Еще при Малашенко война за наследство с Гангреной стала для Рынской делом всей жизни, а после его ухода ситуация обострилась до предела. В начале июля вдова случайно столкнулась с Пивоваровой в одном из столичных ресторанов - та пришла пообедать в местечко, где любил отведать шурпу покойный Игорь Евгеньевич. Как писала потом Божена на Фейсбуке, она еле поборола в себе желание напасть на женщину:

- Боже мой, как тесно и тяжко мне с ней на одной земле. Я была вся - боль и ярость. Но я не имела права - ради будущей жизни, не моей, но уже существующей, - намекнула тогда Рынска на будущего ребенка.

Забеременеть от Малашенко она пыталась не один год (всего, несмотря на брак, продлившийся с октября-2018 по февраль-2019, они были вместе восемь лет), перепробовала ЭКО, обращалась к суррогатным мамам… Но эмбрионы, замороженные при жизни основателя НТВ, у них почему-то не приживались. И вот наконец победа.

Чтобы оплатить дорогостоящие процедуры, Рынской пришлось распродавать имущество, дошло даже до люксовых сумок, часов и платьев. Модники, подписанные в соцсетях на некогда обеспеченную светскую львицу, расхватывали добро по бросовым ценам.

Чтобы оплатить дорогостоящие процедуры, Рынской пришлось распродавать имуществоФото: Борис КУДРЯВОВ

- Сумка легендарная. Биркин Белоники. Недавно из СПА в Париже. Угол нижний затерт, но он всегда затерт. Цена 5500 долларов, - выставляла «лоты» в своем Инстаграме Божена. - Сарафан от Dolce&Gabbana - 29 900 рублей, черные лоферы от Gucci - 5000 рублей. Браслет от Chanel - 15 000. Тоже в рублях.

Однако, этого оказалось недостаточно.

- Скорее всего, мне придется собирать на Фейсбуке деньги на оплату второй части гонорара сурмамы. Потому что все мое богачество ушло на оплату американских адвокатов, - признается вдова.

Такой пост выложила Божена в фейсбуке

БУДУЩИЙ РЕБЕНОК — ДОЛЛАРОВЫЙ МИЛЛИОНЕР

Дочь Рынской и Малашенко, которая должна появиться на свет в начале следующего года, сразу после рождения включится в гонку за наследство.

- Но важно понимать, как именно появится на свет этот ребенок, - объясняет kp.ru адвокат Виктория Данильченко. - Если речь идет о замороженной сперме, этот вопрос нашим законодательством не регулируется, и могут возникнуть проблемы. Однако, если был заморожен эмбрион, значит, он появился при жизни биологического отца и с его официального согласия. В этом случае после признания судом отцовства ребенок станет полноправным наследником первой очереди.

Но есть определенные нюансы.

- Так как на момент смерти имущество, нажитое в браке, между бывшими супругами не было поделено, то при отсутствии брачного договора оно делится пополам: 50% - доля Малашенко и 50% - доля бывшей жены Елены Пивоваровой, - продолжает адвокат. - В дальнейшем доля Малашенко отходит наследникам первой очереди — вдове и детям. С учетом будущего малыша, делить имущество придется на пятерых в разных долях.

Получается, если наследство Малашенко — 16 млн долларов, то троим его взрослым детям, Божене Рынской и ее дочери достанется 8 млн долларов на пятерых, то есть по 1,6 млн на каждого. Таким образом, появление ребенка удваивает капитал Рынской до 3,2 миллионов. Согласитесь, есть, за что побороться...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693973" frameborder="0"></iframe> Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

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