Дочь, рожденная от умершего Малашенко, отвоюет для Божены Рынской 1,6 млн долларов наследства
Спустя полгода после смерти Игоря Малашенко его вдова, скандально известная журналистка Божена Рынска, объявила, что наконец станет матерью. О дочке, которая появится на свет от суррогатной матери благодаря замороженным эмбрионам, Рынска мечтала много лет. Но ребенок от любимого мужчины в ее случае это не только радости материнства, но и возможность получить значительную долю наследства, за которое борется вдова Малашенко...
ОСТАЛАСЬ НИ С ЧЕМ
Игорь Малашенко, один из основателей телеканала НТВ, предприниматель и политтехнолог (именно ему принадлежит знаменитый слоган президентской компании Бориса Ельцина в 1996 году «Голосуй, или проиграешь»), был человеком не бедным. Квартира в Лондоне, апартаменты Нью-Йорке у Центрального парка площадью более 370 кв. м, «дача» на испанском курорте Сотогранде с видом на море, жилье на Рублевке... А кроме того - трасты и счета в банках. По самым скромным подсчетам, которые не раз озвучивала Божена, общая стоимость наследства Малашенко - 18 млн долларов.
Игорь Малашенко, один из основателей телеканала НТВ, предприниматель и политтехнолог, был человеком не беднымФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Борьба за богатства развернулась задолго до смерти бизнесмена. Дело в том, что все это имущество было нажито в браке с Еленой Пивоваровой. В прошлом году Малашенко официально развелся с женой (которую Рынска называет исключительно Гангреной), и женился на журналистке. Бывшей супруге и троим взрослым детям он якобы предложил половину имущества - они потребовали 80%. Суды затянулись на несколько месяцев, и новая жена уверена, что именно это и довело Малашенко до самоубийства. Так или иначе, к моменту его смерти поделить ничего не успели, а потом оказалось, что Рынска не вписана в завещание, и все нажитое ее любимым достанется нанавистной ею семье. Божена осталась ни с чем.
- Я думаю, мне, чтобы выжить, хорошо бы сдавать квартиру, - со слезами на глазах рассуждала Рынска в интервью Ксении Собчак через месяц после суицида супруга. - Я сейчас подумаю, если я смогу купить другую квартиру, распродав все, что только можно, то я буду ее сдавать, и в этой жить (единственное имущество Божены — жилье на Патриарших прудах. - Ред.). Если нет, то мне придется продавать свое жилье. Жить на что-то надо, а на работу не так просто устроиться...
Я думаю, мне, чтобы выжить, хорошо бы сдавать квартиру, - со слезами на глазах рассуждала Рынска
ПОБЕДИТЬ ГАНГРЕНУ
Еще при Малашенко война за наследство с Гангреной стала для Рынской делом всей жизни, а после его ухода ситуация обострилась до предела. В начале июля вдова случайно столкнулась с Пивоваровой в одном из столичных ресторанов - та пришла пообедать в местечко, где любил отведать шурпу покойный Игорь Евгеньевич. Как писала потом Божена на Фейсбуке, она еле поборола в себе желание напасть на женщину:
- Боже мой, как тесно и тяжко мне с ней на одной земле. Я была вся - боль и ярость. Но я не имела права - ради будущей жизни, не моей, но уже существующей, - намекнула тогда Рынска на будущего ребенка.
Забеременеть от Малашенко она пыталась не один год (всего, несмотря на брак, продлившийся с октября-2018 по февраль-2019, они были вместе восемь лет), перепробовала ЭКО, обращалась к суррогатным мамам… Но эмбрионы, замороженные при жизни основателя НТВ, у них почему-то не приживались. И вот наконец победа.
Чтобы оплатить дорогостоящие процедуры, Рынской пришлось распродавать имущество, дошло даже до люксовых сумок, часов и платьев. Модники, подписанные в соцсетях на некогда обеспеченную светскую львицу, расхватывали добро по бросовым ценам.
Чтобы оплатить дорогостоящие процедуры, Рынской пришлось распродавать имуществоФото: Борис КУДРЯВОВ
- Сумка легендарная. Биркин Белоники. Недавно из СПА в Париже. Угол нижний затерт, но он всегда затерт. Цена 5500 долларов, - выставляла «лоты» в своем Инстаграме Божена. - Сарафан от Dolce&Gabbana - 29 900 рублей, черные лоферы от Gucci - 5000 рублей. Браслет от Chanel - 15 000. Тоже в рублях.
Однако, этого оказалось недостаточно.
- Скорее всего, мне придется собирать на Фейсбуке деньги на оплату второй части гонорара сурмамы. Потому что все мое богачество ушло на оплату американских адвокатов, - признается вдова.
Такой пост выложила Божена в фейсбуке
БУДУЩИЙ РЕБЕНОК — ДОЛЛАРОВЫЙ МИЛЛИОНЕР
Дочь Рынской и Малашенко, которая должна появиться на свет в начале следующего года, сразу после рождения включится в гонку за наследство.
- Но важно понимать, как именно появится на свет этот ребенок, - объясняет kp.ru адвокат Виктория Данильченко. - Если речь идет о замороженной сперме, этот вопрос нашим законодательством не регулируется, и могут возникнуть проблемы. Однако, если был заморожен эмбрион, значит, он появился при жизни биологического отца и с его официального согласия. В этом случае после признания судом отцовства ребенок станет полноправным наследником первой очереди.
Но есть определенные нюансы.
- Так как на момент смерти имущество, нажитое в браке, между бывшими супругами не было поделено, то при отсутствии брачного договора оно делится пополам: 50% - доля Малашенко и 50% - доля бывшей жены Елены Пивоваровой, - продолжает адвокат. - В дальнейшем доля Малашенко отходит наследникам первой очереди — вдове и детям. С учетом будущего малыша, делить имущество придется на пятерых в разных долях.
Получается, если наследство Малашенко — 16 млн долларов, то троим его взрослым детям, Божене Рынской и ее дочери достанется 8 млн долларов на пятерых, то есть по 1,6 млн на каждого. Таким образом, появление ребенка удваивает капитал Рынской до 3,2 миллионов. Согласитесь, есть, за что побороться...
Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».
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ИСТОЧНИК KP.RU