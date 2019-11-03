2019-11-04T00:30:26+03:00
Звезды

"Я не большая и толстая": Волочкова рвется в Большой театр

Балерина хоть сейчас готова станцевать "Жизель" и "Баядерку"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: личный архивФото: личный архив
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Когда-то Анастасия Волочкова блистала в Большом театре. Приме-балерине рукоплескали зрители со всего мира, специально под нее ставили спектакли именитые режиссеры. Она ездила на гастроли. Но однажды ее уволили.

Анастасия Волочкова до сих пор не может оправиться от вопиющей несправедливости. "Моя трудовая книжка до сих пор лежит в Большом театре. Меня уволили в 2003 году незаконно. Я выиграла судебный процесс. Я доказала свою правду. Я не большая и толстая, как они все говорили", - разоткровенничалась 43-летняя танцовщица в эфире программы "Звезды сошлись".

По словам танцовщицы, она по сей день находится в прекрасной форме и готова хоть сейчас вновь блистать в Большом: "Я станцую сейчас и «Жизель», и «Баядерку», и все. Вы мне просто дайте выйти на сцену".

Волочкова отметила, что руководители в Большом поставили цель выжить ее из театра. "Им надо было уволить меня. Они сделали аттестацию. А однажды вечером из новостей я узнала, что Волочкова и Винокур уволены", - вспоминает Анастасия.

Она тогда была сильно возмущена и решила сделать ход конем: "Я принесла справку, что я беременна. Все были в шоке".

Танцовщица на протяжении много лет раз в год ходила в театр и писала заявление, что находится в декрете. Уволить ее по закону не имели права. "Я танцевала в Большом театре. Я была прима-балериной. Я имею право на пенсию. Я пенсионер, но не на пенсии! Знаю, что сейчас моя пенсия должна была составлять порядка 19 тысяч рублей", - потребовала возмущенная звезда.

Она также заявила, что в театре процветает коррупция. "Сейчас есть ставка, сколько стоит прийти из балетного училища и встать в кордебалет 32-м лебедем. Это 50 тысяч долларов. А сейчас еще появились ставки, чтобы станцевать главные партии", - шокировала признанием знаменитость.

Кроме этого балерина вспомнила, как ей не доплатили гонорар. "У нас были карточки, на которые перечисляли зарплаты. Тогда были достаточно оплачиваемые спектакли. Платили примерно 35 тысяч рублей за спектакль. В двухтысячные годы это были большие деньги. Но мне никто не отдал эту карточку и деньги не вернул", - сказала Анастасия Волочкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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