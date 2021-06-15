Хамство, необразованность и истерика: Конфликт Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева как символ нашего ТВ

В прямом эфире один строил из себя умного и издевался, вторая как обычно и не думала сдерживаться. Всем снова понравилось

Давным-давно, высоко в горах, да на широких лугах было такое слово «стыдно». Его сложно объяснить, это такой камень где-то в груди. Когда все хорошо, а хоть волком вой. Это когда вспоминаешь свой глупый или злой поступок, свою несдержанность, свою слабость, и тебе плохо.

Не знаю, как человечество в целом, а наше общество это самое «стыдно» победило. Растоптало, выбросило на обочину и посмеивается в кулачок, попутно ковыряясь пальцем в носу. Сейчас стыдно стыдиться. Глупо, пошло, не модно, не современно. Раньше человеку, который вышел на улицу без брюк, полагалось сгореть со стыда. Сейчас он снимет ролик в соцсети и заработает миллион. Раньше, чтобы обидеть ребенка, пожилую женщину или бездомного, надо было наплевать на общественное мнение. Сейчас поржать над «бомжом» и «бабкой» первое дело. Они же такие смешные, да? Беззащитные, убогие. Унижать слабых новый тренд.

Если ты хуже одеваешься, меньше зарабатываешь, передвигаешься на метро, или, не дай бог, на дешевой машине, будь готов к тому, что масса людей смеется над тобой.

Раньше было стыдно выходить на сцену, но не уметь петь. Начиная с «На-на» и «Ласкового мая», новый тренд. Но Ольга Бузова довела эту историю до абсурда. Она стала не просто певицей, не имея певческих дарований, но и заняла первое место в пантеоне российского шоу-бизнеса. То, что этот пантеон похож на сборище страшноватых божков, уже другой вопрос.

Ольга сделала имя именно потому, что ей не стыдно. И это офигительная история успеха. Она хрипит в микрофон и собирает стадионы, она пишет книги, хоть они и не особо продаются, она играет на сцене, доводя до кондрашки заслуженных деятелей театральных искусств.

Она готова быть экспертом в любом вопросе и ей ни капельки не стыдно. Не стыдно ей было и прийти в студию «Матч-ТВ» обсуждать Евро-2020. Да, она ровным счетом ничего не понимает в футболе. Но не все ли равно, если посмотреть на Бузову на «Матче» решили даже те, у кого третья кнопка на пульте покрылась патиной.

Что было дальше, все знают. Всегда наэлектризованный Дмитрий Губерниев начал шутить. Спросил какой футбольный стиль предпочитает Ольга - тот ли, что проповедовал Эфрос, когда у него играл Броневой? Смешной вопрос же. Да, если бы Ольга хоть что-то знала о театре, она узнала бы фамилии легендарных режиссера и актера. Посмеялась бы и пошла дальше. Но она не знала. Потом Губерниев усилил шутку, мол, помните, как играла Таганка? Опять удар в тот же угол. Добил Ольгу сакраментальный вопрос из «Малыша и Карлсона» - «А вы перестали пить коньяк по утрам?».

Ольга, как всегда, устроила истерику, бегала по студии, плакала, и поднимала очи горе. Ей, напомню, не стыдно. Ей все равно, как ее поведение смотрится со стороны. Ей не нужно сдерживаться. Больше того, слезы и истерики важная часть ее имиджа: «я такая, какая я есть, честная и искренняя». Не взбалмошная и невоспитанная, нет.

Но знаете почему Дмитрий Губерниев не герой? Ему тоже не стыдно. Совсем. Ни капельки. С радостью и вдохновением добивал он неуравновешенную даму. Вбивал клинья своего остроумия в заведомо мягкую почву. Упивался своим превосходством, глубиной метафор и заготовленными шутками. Это профессионально, да. Это то, на чем стоит наше ТВ. Чем смелее, наглее, жестче, тем лучше. Вот и успех. Одна истерит, другой издевается. Идеальная пара. Передача мечты.

Остались, наверное, где-то высоко-высоко в горах, да на широких лугах люди, которые испытывали от всего этого неловкость, которым было стыдно. Но кому они интересны? Они рейтинга не дадут.

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