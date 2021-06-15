38 жен и 89 детей: Скончался глава самой многодетной семьи в мире

У мужчины было 38 жен, от которых родилось 89 детей

Семья индийца Зиона Чана считалась самой многочисленной не только на родине, но и в мире. У мужчины было 38 жен, от которых родилось 89 детей. И не исключено, что их число еще больше: когда счет идет на десятки, за точность не поручится никто.

Многодетный индиец умер в возрасте 76 лет. В выходные ему стало плохо, близкие доставили его в больницу, где он и скончался. Мужчина много лет страдал диабетом и гипертонией, пишет CNN.

Зиона Чана прославился не только благодаря бесчисленному количеству отпрысков, а еще потому, что являлся духовным лидером. От этого его семью часто называют околохристианской сектой, по нравам отдаленно напоминающей мормонство. В «семье», которая насчитывала около двух тысяч человек, была распространена полигамия, жесткая дисциплина, четкая иерархия и культ главы семейства. Изначально секту Чана Пол основал дед Зиона в 1942 году.

Община Чана Пол проживает в деревне Бактавнг Тлангнуам на северо-востоке Индии в штате Мизорам. До ближайшего крупного города - Аиджал - около 60 километров.

Зиона Чана вместе со своей семьей размещался в четырехэтажном доме фиолетового цвета, в котором было 100 комнат. Однако на всех жильцов спален не хватало. Особняк носил название «Новое поколение» и был популярен у туристов.

Индиец пользовался уважением в деревне. Он был владельцем мебельной фабрики и свинофермы. Благодаря этому, он стал состоятельным человеком и обеспечил односельчан работой. Жены, дети и многочисленные внуки были заняты на сельскохозяйственных работах.

Достоверной информации о составе семьи Зиона Чана не так много. Разнятся данные о количестве жен, одни источники говорят о 38, другие - 39. Также расходятся сведения о детях, некоторые утверждают, что их число могло доходить почти до 100 человек.

С первой женой Зиона познакомился в 17 лет. Его супруга была старше его на три года. Считается, что это был единственный законный брак Чана, в то время как остальные не были официально зарегистрированы. Несмотря на то, что в Индии запрещено многоженство, в один из годов Чана взял в жены сразу десять женщин.

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