Анастасия Макеева подралась с экс-женой своего мужа за кулисами «Прямого эфира»: «Никто не мог предположить, что потребуется охрана!»

Роман Мальков и Анастасия Макеева утверждают, что он отличный отец. А все, что о нем говорит бывшая — клевета. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В мае жениться – всю жизнь маяться. Однако 39-летняя артистка Анастасия Макеева в эту примету не верит, поэтому пару недель назад четвертый раз вышла замуж. Избранник артистки 37-летний владелец строительной компании Роман Мальков, который развелся ради звездного брака с первой женой Светланой, родившей ему четверых детей. Вечером 16 июня в программе «Прямой эфир» Анастасия Макеева и бывшая жена Романа Малькова предъявят друг другу массу претензий. А 17 июня начнутся серьезные разборки. Самое интересное между Настей и Светой случилось за кулисами телепередачи.

В передаче расскажут, как Макеева познакомилась с Мальковым прошлым летом, когда артистка пригласила мужчину для ремонтно-строительных работ в свой дом в Подмосковье. А теперь уже супруги Анастасия и Роман живут в этом ее доме и московской квартире вместе со старшим сыном Малькова 16-летним Андреем, который захотел переехать к папе и мачехе. Светлана с тремя детьми осталась жить в Словении, куда семья уехала ради бизнеса Романа. Теперь Мальков убеждает Светлану с детьми переехать в Россию, где есть свое жилье, родня и жизнь дешевле. Однако она не хочет – просит содержать семья в Европе, так как мечтает жить там.

Светлана негодует, наблюдая за новым семейным счастьем мужа: «Не понимаю, как можно быть счастливым и не видеть год и три месяца детей. 7 марта 2020 года Рома улетел в Россию по работе – у него было подписание какого-то договора, но потом начался карантин и границы закрыли. Он не смог вернуться в Словению, было принято решение, что муж останется и доделает все свои дела. Границы открыли, но Роман не приезжал – дети ему писали, просили приехать хотя бы на их день рождения. Изначально Рома связь с Макеевой отрицал…» Светлана женщина активная, поэтому связалась с Макеевой – уточнила о знакомстве с Романом: «Настя сказала, что мы Рому все знаем, любим – он наш хороший друг, нам очень много помогает». Жена не сдавалась и однажды поговорив по телефону с мужем, услышала голос Анастасии: «Клади трубку – пора спать». Мальков путешествовал с Макеевой, а Светлана вела «расследование». Помогали дети – вычисляли по соцсетям Макеевой отражение отца в ее очках, закадровый голос.

)Светлана Малькова боится, что драку актриса спровоцировала для того, чтобы женщину не выпустили из России в Словению. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Главная защита Светланы уколоть Настю из-за того, что актриса пока не стала мамой: «Анастасия, тебе вообще слово по поводу моих детей нельзя давать. Потому что ты не знаешь, что такое мать, что такое дети… У нее нет чувства материнства, пусть она хотя бы одного родит и вырастит его до 10 лет. Тогда может быть она поймет, что такое – папа уходит из семьи…»

Макеева же чаще всего упрекает многодетную Светлану в том, что она просто мать, а семью не обеспечивала никогда: «Женщина, рожая детей должна быть готова к ситуации, когда она придет домой, а ей позвонят и скажут – ваш муж умер, его сбила машина».

Роман Мальков, как водится в подобных ситуациях, в своем интервью расскажет, как мучился в браке почти 20 лет, и любви давно не было, и Настя не разлучница… Роман по-мужски упрекнул экс-жену даже в том, что порой, вернувшись из командировки видел не идеально чистый пол – бывали на кафеле пятна или шерсть животных, поэтому иногда приходилось и убираться.

Мальков расскажет: «Часто приходилось уходить из дома ради предотвращения конфликтов, криков, метания в меня всяких предметов, криков детей. Я уходил из дома чтобы сохранить некое благополучие. Сейчас я понимаю, насколько потраченных лет много на создание какого-то иллюзорного мира для того, чтобы тебя не осудили…»

Не побоялась сказать правду в лицо Роману писательница Мария Арбатова: «Очень интересно получается – спал отдельно, хотел развестись. Но дети рождались регулярно. Надеюсь, что от вас? Конечно, проще быть дрессированным зайцем и сниматься в этих показушных клипах (речь и видео в инстаграме Макеевой – прим. Авт.), когда дети твои без алиментов, а жена твоя на трех работах. У Макеевой четвертый брак и вы тут просто статист. Четверо детей видят, как вы забавляетесь с любовницей, а их мать работает на трех работах. Это мне кажется стыдно! Вы бросили женщину, которую увезли за границу, и вместе с детьми интегрировали в чужую страну».

Писательница Мария Арбатова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роман ответил Арбатовой в присущей ему манере: «Я очень люблю детей. Такие как вы должны падать в ноги и говорить спасибо всем мужчинам в России за рождение детей. Кто вам сказал такую чушь, что я с детьми не общаюсь?»

Родители Романа и Анастасии подтвердят – мол, Мальков с первой женой давно не любили друг друга и хотели развестись, а он отец хороший – деньги детям регулярно перечисляет, счета их оплачивает

Макеева удивила рассказом о том, что со экс-женой своего мужа общалась раньше много: «Было такое количество телефонных разговоров, в какой-то момент у меня было ощущение, что мы живем втроем: я, Рома и Света. В какой-то момент Светлана сделала мне предложение – давай так: две недели он у меня, а две у тебя. Она привыкла жить всегда за счет Романа, поэтому первое что ей в голову пришло: подождите, а кто будет оплачивать все мои поездки на озеро Комо, в Монако, еще что-то? Дальше началась агрессия: я тебя уничтожу, я пойду по всем СМИ, тебя отовсюду попрут. Я тебя свергну, не будешь звездой, общество тебя загнобит. А что я тебе сделала? У любого человека есть право выбора».

Но самое интересное случилось за кулисами. О этом Светлана Малькова рассказала в соцсетях. Оказывается, бывшая и нынешняя жена устроили потасовку за кулисами. Светлана рассказала: «После программы, после подписания согласия на съёмку детей, у кабинета меня поджидали и караулили Макеева с ее подчиненным. К сожалению, никто не мог предположить, что мне потребуется охрана. Макеева начала меня снимать на телефон, не давая прохода, оскорблять… Я шла с продюсером, Макеева умышленно меня провоцировала, при этом постоянно унижая. Я терпела до тех пор, пока она уже полностью не перекрыла мне проход. Ее подопечный шёл и наслаждался процессом, выжидая, когда я что-то сделаю, дальше умышленно спровоцировав меня. Мне ничего не оставалось как выкинуть ее телефон и толкнуть. Как утверждает Макеева я ее ударила, в тот момент я уже не помню ударила я или нет ее… После этого Макеева налетела на меня два раза, ударила по голове, это уже снимали...» За дракой наблюдал Роман и старший сын пары. 16 июня в эфире интервью и дискуссия, а 17 — жаркие разборки.

«Прямой эфир» и остальные подробности разборок актрисы Анастасии Макеевой с экс-женой Романа Малькова – в среду 16 июня и в четверг в 17.15.