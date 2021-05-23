«Актриса готовится к шикарной свадьбе!»: Анастасия Макеева в четвертый раз вышла замуж

Актрису обвиняют в том, что она разрушила семью Мальковых, а ее избранника называют альфонсом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

39-летняя Анастасия Макеева встретила нового возлюбленного прошлым летом. Актриса влюбилась так, что решилась четвертый раз выйти замуж. Ее избранник – 37-летний предприниматель Роман Мальков. Ради отношений со звездой он развелся с женой, которая родила ему четверых детей. Сейчас экс-жена Малькова с тремя детьми живет в Словении, куда семья переехала семь лет назад. Старший сын Романа живет в Москве с отцом в квартире мачехи.

Анастасия Макеева и Роман Мальков зарегистрировали отношения и заранее устроили красивую фотосессию под водой. Свадьбы еще не было – она запланирована через несколько недель, регистрация там тоже будет – но уже формальная, торжественная. Коллеги Анастасии Макеевой рассказали kp.ru: «Настя готовит большую свадьбу, торжество. Они с Романом очень любят друг друга, не расстаются совсем!»

39-летняя Анастасия Макеева встретила нового возлюбленного прошлым летом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Последние месяцы Макеева только и делает, что удаляет критику и негативные отзывы в социальных сетях в свой адрес. Актрису обвиняют в том, что она разрушила семью Мальковых, а ее избранника называют альфонсом. У Малькова есть своя компания, которая занимается проектированием и монтажом зданий. За прошлый год ее прибыль по официальной отчетности – 13 миллионов рублей. Настя Макеева зарабатывает гораздо больше – она востребованная актриса в спектаклях, мюзиклах, ее приглашают выступать и вести концерты. Недавно Макеева была одним из лидеров в телепроекте «Точь-в-точь». Роман везде рядом со своей Настей – в качестве директора сопровождает ее на съемках, репетициях, спектаклях. Старается – репетирует сложный танец на свадьбу, участвует в благотворительных акциях, которые устраивает Макеева. Еще в начале мая участвовал в подводных съемках – ради красивой свадебной фотосессии.

Звезда с женихом заранее устроили красивую фотосессию под водой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мальков утверждает, что из семьи ушел, потому что отношения давно закончились. Экс-жена Романа не согласна – называет Макееву разлучницей: мол, муж улетел из Словении в Россию на заработки, выполняя один из заказов познакомился с Макеевой, и польстился на красивую беззаботную жизнь. Суд установил алименты Роману Малькову по 7500 рублей на каждого ребенка. Однако Светлана Малькова этими суммами недовольна и судится с экс-мужем. А Роман готовится к свадьбе и говорит, что не против забрать не только сына, но и дочь в свою новую семью.