Туристы рассказали, чем отличается отдых в России от заграничного: У нас не расслабишься и не пообщаешься

В путешествиях по России туристы ищут красивую природу и экстрим Фото: Евгения ГУСЕВА

Чем отличается отдых у нас в стране от зарубежных курортов? Опрос на эту тему провели специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. И результаты получились любопытные. Начнём с того, что 84% участников опроса признали: в путешествиях по России они ищут совсем другие радости и ждут от них других впечатлений, чем в отпуске за границей.

В России туристы в первую хотят увидеть красивую природу - об этом мечтают 63% будущих отпускников. Что ж, логично. Если к дорогам или комфорту в гостиницах вопросов много, то леса, горы, реки и озёра у нас прекрасны.

При этом в заграничных вояжах туристы интересуются прежде всего городами: 85% настроены на прогулки по Риму и Парижу, когда снимут ковидные ограничения.

Поехать на зарубежный курорт - значит, расслабиться по полной и ничего не делать. А этом уверены 67% опрошенных. Что ж, «всё включено» в Турции - не зря любимый вариант отпуска. А вот от отдыха в России абсолютного релакса ждёт лишь каждый третий путешественник (34%). Экстремальные варианты путешествий и развлечений в поездках по родной стране готов выбрать каждый второй (51%), от сплавов по карельским рекам до тарзанки. Вот так: дома экстрим, за границей релакс.

И еще пара цифр. В путешествиях по другим странам 60% наших туристов с интересом общаются с местными жителями. А если приезжают в другой регион России - наоборот, лишь 40% готовы к коммуникациям с местным населением.

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