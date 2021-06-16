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Здоровье16 июня 2021 16:57

К запуску готовы: ЕС может одобрить «Спутник V» в течение двух месяцев

РФПИ получили положительный отзыв на российский препарат от ЕМА
Мария БЕРК
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РФПИ получили положительный отзыв на российский препарат от ЕМА

РФПИ получили положительный отзыв на российский препарат от ЕМА

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может одобрить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в течение ближайших двух месяцев. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций в официальном Телеграм-канале.

- Все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) завершена, и по ее результатам от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв, - говорится в сообщении. - Команда «Спутника V» рассчитывает на получение вакциной регистрации в течение двух месяцев».

Впрочем, каких-то конкретных сроков, которые то и дело появляются в прессе, пока нет. Как говорится в заявлении РФПИ, такие спекуляции «не имеют ничего общего с действительностью и замедляют процесс регистрации».

Напомним, что экспертиза нашего препарата в Старом свете началась уже довольно давно – 4 марта. И все-таки в РФПИ, который продвигает разработку российских ученых на зарубежных рынках, дипломатично утверждают, что процесс регистрации никто не затягивает, все идет своим чередом. В конце концов, все решения о сроках вправе принимать только ответственные европейские медики.

Как ранее отмечал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, никаких критических замечаний от специалистов ЕМА, которые приезжали в Россию в мае, не поступило. Есть только рекомендации.

Первой страной Евросоюза, которая не стала дожидаться одобрения ЕМА, стала Венгрия. Власти страны провели ускоренную процедуру регистрации и уже в начале года стали применять «Спутник V» для вакцинации. Весной использование российского препарата одобрила Словакия.

Сейчас «Спутник V» одобрен в 67 странах. Эффективность препарата оценивают в 97,6%.

Официального признания российской вакцины в Европе ждут многие. И дело не только в том, что это новый огромный рынок, где можно будет заработать. Евросоюз начинает применять систему «зеленых паспортов»: вакцинированные, в том числе и не из стран ЕС, получат возможность въехать в шенгенскую зону. Но для этого нужно, чтобы привит ты был официально признанным в Старом свете препаратом. Значит, регистрация «Спутник V» откроет дорогу в отпуск многим российским туристам.

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