«Запрет Киркорова в Литве - прямое давление на Россию»: Адвокат Добровинский о том, как «Зайка моя» могла напугать Европу

Суд в Вильнюсе отклонил жалобу артиста на запрет въезда в Литву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувший вторник, по словам адвоката Филиппа Киркорова Александра Добровинского, суд в Вильнюсе отклонил жалобу артиста на запрет въезда в Литву.

Напомним: в мае литовские власти включили Филиппа Киркорова в список людей, которым запрещён въезд в страну на ближайшие пять лет. Своё решение они так и не обосновали.

- Это давление на Россию, я убеждён в этом, - предположил в беседе с kp.ru Добровинский.-Ну, какую опасность для государства может представлять песня «Зайка, моя» или «Цвет настроения синий»? Это смешно. Это давление на Россию, мол, мы не хотим видеть вашу культуру, слышать вашего певца. Сделать гадость, как понимаете, легче всего.

Александр Добровинский Фото: Мила СТРИЖ

Но в данном случае она сделана неумело. Тут совершено беспроигрышная лотерея. Когда мы вызвали на суд представителей службы безопасности Литвы (аналог нашего ФСБ), то они сказали, что у них нет каких-либо данных, что Киркоров представляет угрозу для их страны.

Но Литва задним числом приняла поправку, мол, даже, если их службы посчитали, что человек опасен для страны, они не обязаны это расшифровывать. Мол, приняли решение и все. И поэтому такая история с судом. Конечно, ещё будет апелляция, а потом уже и Европейский суд по правам человека. И тут мне интересна позиция европейского суда, они там совсем сумасшедшие и подтвердят решение Литвы? Или же в них осталось что-то человеческое и они займут нормальную позицию... Какую опасность для мира представляет Филипп Бедросович? Это просто смешно, -возмутился адвокат.

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