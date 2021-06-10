Добровинский: "Всю жизнь на Филиппе Киркорове пытаются заработать" Фото: Евгения ГУСЕВА

Александр Добровинский уже много лет защищает интересы Филиппа Киркорова. Он вместе с королем российской эстрады пережил и «розовые кофточки», и француза, который пытался заработать на артисте миллион евро.

Теперь, судя по всему, может возникнуть новая война – с продюсером Нателлой Крапивиной. Конфликт разгорелся на премии МУЗ-ТВ.

Крапивина вдруг выступила с резкой критикой в адрес Киркорова и его друга Давида Манукяна, причем подбирать выражения не стала.

В итоге в конфликт оказались вовлечены десятки звезд: одни выступили в поддержку Нателлы, другие возмущены ее поведением и стоят за Филиппа.

Адвокат Александр Добровинский предположил, что новый скандал связан с попытками пропиариться за счет артиста.

- Всю жизнь на Филиппе Киркорове пытаются заработать. То некий французский дурачок хочет заработать деньги, содрав миллион евро с Филиппа, то журналисты, провоцируя его, пытаются прославиться, то забытый Вильнюс запрещает Филиппу въезд в страну, объясняя это тем, что "Зайка моя" представляет собой угрозу национальной безопасности. Вот сейчас новая история, - рассуждает Добровинский в беседе с Life.ru.

Он отметил, что если бы Киркоров был менее талантлив, то на него меньше обращали внимания.

- Все это лишь подтверждает, что Филипп Киркоров — яркий и, наверное, самый талантливый артист в нашей стране, на котором можно заработать или пропиариться, - заключил адвокат.

Кстати, после конфликта продюсер сообщила о завершении сотрудничества со Светланой Лободой.