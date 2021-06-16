Джо Байден: «Не думаю, что Путин хочет новой Холодной войны»

«Комсомолка» выбрала самые важные заявления президента США Фото: REUTERS

Президент США дал пресс-конференцию американским журналистам по итогам переговоров с российским лидером. Он общался с прессой вторым, сначала на вопросы отвечал Владимир Путин, а Байден и его команда внимательно следили за поведением российского лидера.

В конце концов к журналистам вышел и Байден, который выглядел довольным и даже заявил, что сделал то, для чего встречался с Путиным. «Комсомолка» выбрала самые важные заявления президента США.

О ПЕРЕГОВОРАХ

- Нет ничего лучше, чем встретиться лицом к лицу и поговорить. К счастью, у нас с президентом Путиным была такая возможность. Саммит был предсказуемым и спокойным. Конечно, были вопросы, по которым наши мнения не совпадали. Но мы выражали эти мнения в спокойной обстановке. Я попытался объяснить Путину, почему я делаю то, что делаю. Постарался донести до него, что я не против России, я за Америку. Теперь у нас с Россией есть четкая база для выстраивания отношений.

О ДОВЕРИИ ПУТИНУ

- Дело не в доверии, дело в собственных интересах. С кем бы я ни приходил к соглашениям, это всегда будет в интересах Америки. Мы не говорили о доверии, мы говорили о последствиях: если ты сделаешь это, я отвечу так… Думаю, Путин меня понял.

О НОВОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ

- Это последнее, чего хочет Путин. Тут простой расчет. У России очень длинная граница с Китаем, который стремится к тому, чтобы стать самой большой экономикой мира, который обладает огромным населением и армией. В то же самое время Россия сейчас сталкивается с экономическими трудностями. Не думаю, что это хорошее время, чтобы устраивать новую Холодную войну. И Владимир Путин это понимает.

О КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

- Я передал Путину список из 16 пунктов – это стратегические объекты Соединенных Штатов, которые не должны подвергаться кибератакам. Там объекты от энергетических систем, до систем водоснабжения. Мы договорились поручить экспертам проработать вопрос, какие цели недопустимы для кибератак. Я дал ясно понять Владимиру Путину, что, если Россия будет проявлять агрессию против нас в киберпространстве, мы ответим. Он знает, что у нас есть все возможности это сделать. Он знает, что будут последствия. Прекратят они или нет, он знает, что я дам ответ. Мы не обсуждали с президентом Путиным военный ответ на кибератаки.

О НАВАЛЬНОМ

- Если Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными. Думаю, Путин понимает это. Знаете, у меня нет никаких проблем с тем, чтобы торговать с Россией. Это нормально, это приносит прибыль всем. Но если Россия не будет придерживаться базовых правил, принятых в цивилизованном мире, они не смогут торговать с нами. Они не смогут торговать с нашими союзниками. Отмечу, что для нас права человека всегда будут частью повестки. Потому что мы Америка, это в нашей ДНК.

Кстати, Байден, отказавшийся от совместной пресс-конференции, трижды пытался завершить свою, но напористы американские (российских не пригласили) журналисты не дали это сделать. И трижды президент возвращался, снимал солнечные очки и отвечал на новые вопросы.