Американцы о пресс-конференции Путина: «Интересно наблюдать за лидером, который понимает, что говорит»

После переговоров российский президент первым вышел к журналистам и рассказал подробности прошедшей встречи Фото: REUTERS

В Женеве завершились переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. Встреча длилась более четырех часов. За это время главы двух государств смогли поговорить практически с глазу на глаз около двух часов. Как отметил Владимир Путин, далеко не с каждым мировым лидером возможно вести такой длительный и конструктивный диалог.

После переговоров российский президент первым вышел к журналистам и рассказал подробности прошедшей встречи. Американские пользователи внимательно следили за общением Владимира Путина с прессой. И хотя администрация Байдена заранее отказалась от совместной пресс-конференции двух президентов, чтобы хозяин Белого дома не выглядел слабо на фоне российского лидера, от сравнений все равно уйти не удалось. И большинство из них оказались не в пользу Байдена.

«Давайте сравним качество и количество вопросов, на которые отвечает Путин, с качеством и количеством ответов Байдена. Это, конечно, если Байден когда-нибудь проснется от сна, чтобы, наконец, выступить от имени американского народа».

«Интересно снова наблюдать за мировым лидером, который говорит реальные вещи и понимает, что он говорит. Джо выйдет, будет спотыкаться и спотыкаться, и все будут смотреть друг на друга, пытаясь понять, что он говорит».

«Байден выйдет после этой встречи побитым, а Джилл прибежит, схватит его за руку и отругает Путина за то, что он такой злой».

«Ответ Байдена по итогам этой встречи был написан задолго до того, как она состоялась. Он не сможет говорить сам по себе больше нескольких минут, а если это произойдёт, то он потеряется. Если он не читает с телесуфлера или по сценарию, то кто-то диктует ему ответы на ухо. Американцу стыдно такое видеть».

Кто-то подметил, как российский лидер не давал американским журналистам формулировать вопрос так, чтобы они могли получить желаемый ответ.

«Он знает игры американских СМИ лучше, чем они сами».

«Путин выступает первым, пока Байден ждет свой очереди… это показывает нам, где мы находимся сегодня в мире».

«Похоже, за старшего в той комнате был Путин. Байден вел переговоры с позиции слабости. И во врем пресс-конференции Путин еще пытался выставить Байдена в хорошем свете».