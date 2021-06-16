Как в мире отреагировали на переговоры Путина и Байдена: «Вызвать скорую помощь не хотелось»

Мировые СМИ стали немедленно комментировать и оценивать итоги встречи Фото: REUTERS

Еще до того, как президенты России и США по очереди провели пресс-конференции после досрочного окончания саммита на высшем уровне в швейцарской Женеве, мировые СМИ стали немедленно комментировать и оценивать его итоги.

CNN почему-то стали сравнивать встречу с аналогичной, проведенной в 2018 году в столице Финляндии. Сравнение провела бывшая советница Трампа по России Фиона Хилл, пустившаяся в воспоминания:

- Я был так встревожена, что искала глазами кнопку пожарной сигнализации или вызова скорой. Я не могла ничего иного придумать, чтобы немедленно закончить это ужасное зрелище.

Так Хилл охарактеризовала поведение Трампа на пресс-конференции, которая последовала сразу после окончания переговоров на высшем уровне. При этом она уклонилась от комментариев по поводу того, что в этом году американская сторона настояла на раздельных встречах с журналистами американского и российского президентов, хотя Путин перед поездкой в Женеву заявлял о том, что готов побеседовать с представителями СМИ в любом формате.

Параллели с Хельсинки провели и обозреватели израильской The Jerusalem Post:

- Проведение отдельных пресс-конференций означало, что в Женеве не было того веселья, которое было в Хельсинки в 2018 году. Тогда Путин подарил Трампу футбольный мяч. И совместного обеда в Женеве тоже не было.

Впрочем, в заголовке обзора израильские журналисты дают более четкую и менее ностальгическую оценку женевского саммита, определив его как «прагматичный».

Американский новостной портал Yahoo назвал сегодняшнюю встречу в верхах «конструктивной», обращая внимание на одно из главных ее достижений – нормализацию дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном и возврат в столицы послов, приглашенных ранее для консультаций.

Нормализацию дипотношений сочли важным признаком улучшения российско-американских отношений и журналисты «Аль-Джазиры», вынесшие именно этот итог встречи в верхах в главный заголовок отчета о встрече в Женеве.

Британцы в лице BBC традиционно уклоняются от оценок и оправдывают свою неуверенность словами американского президента, произнесенными им в ходе пресс-конференции: «Договорились ли мы о чем-то или нет, будет видно через полгода».

«Немецкую волну» особенно взволновали затронутые Путиным и Байденом кибератаки. Причем цитирует DW слова российского президента, который, отвечая на вопрос о хакерских атаках, заявил, что большинство таковых в мире происходит с территории США.

Максимально точные и понятные короткие характеристики главной новости дня, как всегда, дают французы. Le Figaro написала, что первая встреча президентов России и США прошла «конструктивно и без враждебности».