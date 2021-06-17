Карен Карапетян: “Кочарян проведёт Армению через минное поле”

Экс-президент Армении Роберт Кочарян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как отметил бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян, сегодня государство стоит в очень сложном положении. По его мнению, реальность страны - это «минное поле, через которое надо пройти».

- У нас кризис отношений с диаспорой, системы ценностей и национальной идеологии и множество других вопросов. Момент фатальный, вызовы многослойны и опасны, а решения ограничены и требуют высокого профессионализма. Необходимо осознавать цену каждой ошибки и недопустимость авантюризма Это может обеспечить Роберт Кочарян», — отметил Карапетян.

Кочарян и Карапетян в давно в хороших отношениях, уважительно друг к другу относятся, а главное, имеют похожий взгляд на развитие страны. Этот альянс гигантов безусловно поддержит большая часть армянского народа, считает директор института стран СНГ Константин Затулин:

- Каждый из этих политиков оставил большой след в истории Армении. Кочарян — фигура, ставшая частью истории. Карапетян был призван на роль премьера Армении после того, как был мэром Еревана. Тогда его работа сыграла большую роль в стабилизации ситуации во время конституционной реформы. Кочарян выглядит как решительный лидер, способный постоять за себя и страну, добиться победы. Карапетян - успешный менеджер. В этом они друг друга дополняют.

Что касается отношений с Россией, то тут сомнений быть не может - оба политика тесно связывают будущее страны с северным соседом.

- Ни в одном, ни в другом случае не должно быть сомнений по поводу налаживания отношений с Россией, - говорит Константин Затулин. - Карапетян кроме того, что был мэром Еревана, еще и трудился в России в Газпроме на высоких должностях. Он имеет тут хорошие связи и понимает, как устроена политика. А Кочаряну Путин даже посылал поздравления с новым годом и днем рождения, когда тот сидел в тюрьме. О чем тут еще можно говорить?

Парламентские выборы в Армении пройдут в это воскресенье, 20 июня. Это голосование - досрочное. После поражения в войне за Карабах, действующий премьер-министр Никол Пашинян, чей срок заканчивался только в 2023 году, под давлением улицы и военных, объявил о новых выборах. Кроме того, он ушел в отставку с поста премьер-министра, но пока остается исполняющим обязанности.

Фаворитом на предстоящих выборах являются партия “Гражданский договор”, лидером которой является Пашинян и блок “Армения”. Его возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян. Согласно экзит-полам, голосовать за них готовы примерно по 25% населения страны.