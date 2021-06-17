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Экономика17 июня 2021 15:50

Автоматическое назначение пенсии. Выйти на заслуженный отдых станет проще

Минтруд предложил систему, при которой трудящимся не нужно будет обивать пороги Пенсионного фонда. Как будет работать автоматическое назначение пенсии
Владимир НИКОЛАЕВ
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Минтруд предложил систему, при которой россияне смогут оформить пенсионные обязательства через сайт "Госуслуги", без визита в отделение ПФР. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Минтруд предложил систему, при которой россияне смогут оформить пенсионные обязательства через сайт "Госуслуги", без визита в отделение ПФР. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Если оставить за скобками размеры пенсий и споры по поводу учета разных повышающих коэффициентов, то, в принципе, особых проблем с получением пенсии нет и сейчас. Кроме одной — пока человек не напишет заявления, пенсию ему платить никто не будет. И если он опоздал, то задним числом тоже не станут пересчитывать. Как говорится, умерла, так умерла. Сейчас предложили новую систему - автоматическое назначение пенсии.

Новшество, предложенное Минтрудом, заключается в том, что человеку не нужно будет лично ходить в отделение ПФР и подавать заявление в жанре «Прошу назначить пенсию». Достаточно будет на портале госуслуг выразить свое согласие на автоматическое назначение пенсии — остальное дело техники.

- Документами, представленными на общественное обсуждение, регламентируется порядок проактивного (беззаявительного) назначения пенсии, - пояснили kp.ru в Минтруде. - Документы разработаны во исполнение федерального закона о проактивном назначении пенсий, принятого Госдумой в мае. Закон начнет действовать с 2022 года.

Но если человек такого желания не выразит — забудет, упустит момент или еще что-то произойдет, - то выплачивать за пропущенный период ему не будут, как это предусмотрено и действующими правилами. Правда, в Минтруде считают, что забыть сложно, потому всем гражданам от 45 лет будут рассылаться уведомления-напоминания о грядущей пенсии.

ЧТО ЖЕ, И ТРУДОВАЯ НЕ НУЖНА?

Неизменный атрибут похода за пенсией - трудовая книжка. Как с ней быть, если хочешь получать пенсию автоматом?

С этим тоже все просто. Пенсия назначается не по трудовой книжке, а на основании отчислений в Пенсионный фонд. То есть, по большому счету, и сейчас, если трудовая биография складывалась гладко, книжка при назначении пенсии не нужна.

И все-таки надежнее принести этот трудовой документ.

- Мы проверяем работодателей, которые не отчисляли страховые взносы на вас, - сказали kp.ru в ПФР. - Они должны были это делать с 1998 года - когда вы получили СНИЛС. Если организация или ее правопреемник существует, то взыщем средства. Ну а если ликвидирована - то на нет и суда нет.

Закон с нормой проактивного назначения пенсий начнет действовать с 2022 года. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Закон с нормой проактивного назначения пенсий начнет действовать с 2022 года. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МИНТРУД

Автоматом могут назначаться не только страховые пенсии по старости или как их называют в народе, трудовые пенсии.

- Напомним, в настоящее время ведутся работы по переводу в проактивный режим социальных пособий и выплат, - сообщили в Минтруде. - С прошлого года материнский капитал назначается без заявления, по факту рождения ребенка. В 2021 году в беззаявительный режим переведено назначение социальной доплаты к пенсии.

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