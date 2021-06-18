Больше никаких общих дел: Полина Гагарина поставила точку в отношениях с бывшим мужем

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока Полина Гагарина наслаждается отпуском в Греции с детьми, ее бизнес в России претерпевает серьезные изменения. Как стало известно сайту kp.ru, звезда отказалась вести дела с экс-супругом и решила закрыть общий проект. Налоговая служба ликвидирует "Творческий центр Полины Гагариной", где певица является учредителем, а фотограф Дмитрий Исхаков до последнего числился руководителем.

Эта некоммерческая организация просуществовала всего два с половиной года, и чем она занималась, до конца не понятно: сведения по компании в базе ЕГРЮЛ очень скудные. Вот и рулил ей Исхаков, похоже, спустя рукава: в марте ФНС приостановила операции по счетам Центра из-за не предоставленной вовремя декларации. При этом ни в одной другой компании Гагариной таких проблем не было. Кстати, из другой фирмы (коммерческой и очень даже прибыльной) - ООО "Полина Гагарина" - артистка уволила мужа-гендиректора еще прошлой весной, из чего СМИ сделали вывод о предстоящем разводе и, как оказалось, не прогадали. Таким образом, звезда поставила точку в отношениях с бывшим: теперь никакие деловые вопросы их больше не связывают.

Единственное, о чем смогли договориться экс-супруги после шести лет брака, - воспитание общей дочери. Четырехлетняя Мия много времени проводит с отцом, однако, и тут случаются казусы. Так, в начале года Исхаков официально запретил дочери выезд за границу - мол, Полина решила провести отпуск с Мией и новым любовником, с чем он, как отец, категорически не согласен. Однако, певица нашла изящный выход из ситуации и улетела на моря частным бортом, заставив Исхакова кусать локти.

Как признался недавно фотограф в одном из интервью, решение о разводе приняла Полина, и с этим он до сих пор не может смириться. По словам бывшего мужа, он до последнего пытался спасти их союз.

- Думаю, нас сильно подкосил период в 2019 году, когда мы по два раза в неделю в течение нескольких месяцев летали в Китай на проект, в котором Полина принимала участие. Это было очень тяжело, - рассказал фотограф. - По 16 часов мы добирались в один конец (самолет, автобус, поезд, автобус) и через день - обратно. Мы держались вместе. Это было важно. Я думал, если мы вместе это пройдем, то справимся со всем. Я ошибался...

Напомним, суд расторг брак певицы в конце декабря, так что в новый 2021-й год она вошла совершенно свободной. Расставание этой красивой пары имело все шансы на звание самого мирного развода в шоу-бизнесе, ведь несколько месяцев, что Полина и Дмитрий не жили вместе, они старались не выносить сор из избы: о том, что супруги разъехались, стало известно от их окружения далеко не сразу. Сама Гагарина до сих пор ни одним словом не обмолвилась о разводе, а вот Исхаков то и дело приоткрывает завесу тайны их разлада. И из его слов понятно, что супруги разошлись вовсе не по-дружески.

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