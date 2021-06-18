Михаил Дегтярев - о своих частых встречах с Путиным: Это не про Дегтярёва. Это - про Дальний Восток

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Фото: Иван МАКЕЕВ
В четверг, 17 июня, в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) состоялась рабочая встреча президента Владимира Путина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Минувшей ночью (по московскому времени) мне удалось дозвонится до руководителя региона и узнать некоторые подробности...
- Михаил Владимирович, вы 10 месяцев работаете временно исполняющим обязанности губернатора, и это - третья ваша встреча с президентом. (Две - по ВКС, одна - очно, в Кремле.) С чем это связано, что Владимир Владимирович такое внимание вам уделяет – с молодостью руководителя или важностью проблем?
- Да это вообще не обо мне. Это о людях, которые живут на Дальнем Востоке. Вот о чем это говорит.
Это - проявление внимания президента к дальним рубежам нашей страны, к развитию нашего замечательного края, промышленности, социальной сферы.
Вот о чем говорит частота встреч.
Это не про Дегтярева, это про Дальний Восток.
- У меня, как всегда, такой вопрос – что осталось за кадром? Было ли еще что-то, помимо этой трансляции, которую мы все видели и потом почитали стенограмму?
- Оставлю это без комментариев.
- Значит, было. Следующий вопрос. Впервые и президент, и Михаил Дегтярев заговорили о выборах. У вас 19-го сентября выборы (губернаторские) будут. Правильно?
- Да, выборы уже назначены краевой Думой.
- Вы впервые об этом заговорили, у меня такое ощущение... С чем это связано? Вы почувствовали силу или вам так велели в Кремле?
- Да при чем здесь «велели»? Я всем, кто обращался ко мне по этому вопросу, говорил: «Назначат выборы – будем принимать решение и обсуждать эти темы».
Выборы (в Госдуму. - А.Г.) назначены, у нас идет выдвижение кандидатов, уже три партии своих выдвинули.
Но пришло время и мне высказаться, и Владимир Владимирович пожелал удачи.
То есть, сейчас будет больше разговоров о выборах, это же логично.
В четверг, 17 июня, в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) состоялась рабочая встреча президента Владимира Путина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
- Ну, да. Я посмотрел, примерно две третьих стенограммы встречи с президентом – это то, что вы сделали (безработица, например, в крае существенно снизилась), что успели, и только где-то треть - про строительство моста и других важных объектов…
- Ну, ещё про центр ядерной медицины, потом - про дворы, благоустройство в Хабаровске.
...Просьба о помощи миллиардами... И - такое ощущение, что уже многое делается и уже сделано, практически. Вы, действительно, там так продвинулись? С чем связаны ваши такие трудовые достижения?
- Работа любого управленца – искать ресурсы, их рационально использовать в интересах людей. Вот, в общем-то, вся миссия.
Поэтому, ресурсы я искал и ищу все время, пока нахожусь в должности исполняющего обязанности губернатора, искал в правительстве, обращался на прошлой встрече к президенту, искал в фондах различных.
Мы повышаем существенно доходную часть бюджета, то есть налоги просим платить вежливо всех, наполняем бюджет.
Ну, а рациональное использование средств, оно должно опираться на мнение людей. Вот этим мы и занимаемся.
Спрашиваем народ, где школы строить, где благоустройство делать, где дороги прокладывать. Нормальная текущая работа, о ней я и отчитался.
- Вы когда узнали о том, что придется вам встретиться с президентом, за сколько дней?
- Не знаю, за неделю, наверное.
- Сильно волновались?
- Конечно. Перед встречей с президентом Владимиром Владимировичем Путиным волнуются все, я уверен, и Байден очень волновался.
- Да, это я заметил. Мы тоже в Женеве волновались.
- Что обо мне-то говорить? Конечно, волновался.
- Но у вас всегда вид такой невозмутимый. Я-то вопрос Путину в Женеве задавал, и то волновался. Вот заговорили о Байдене. Вы внимательно наблюдали за саммитом, который мы там освещали. Как считаете, эти переговоры, они смягчили наши отношения с Америкой?
- Не могу комментировать отношения России и Америки. Я всего лишь руководитель одного из регионов нашей страны. Могу только одно сказать. В Америке я никогда не был и туда, честно говоря, не собираюсь.
- Как у вас там с ковидом, как боретесь?
- Ну, у нас начала расти заболеваемость. Мы сейчас вырабатываем меры.
Пока ограничиваемся повышением дисциплины, потому что маски люди, конечно, стали носить меньше, расслабились.
А меры по массовым, культурным мероприятиям будем принимать в начале следующей недели, в зависимости от тенденций с заболеваемостью.
Вакцинация идет, темпы неплохие, но могло бы быть и лучше. Ведем разъяснительную работу с работодателями, с людьми, со сферой услуг.
У нас вакцинация добровольная.
- У Владимира Владимировича Путина прозвучало, что, типа, вам особенно не надо вести предвыборную кампанию, вы работаете, и это самое лучшее, что может быть. Я понял так, что вы так и будете продолжать трудиться Дегтяревым?
- Ну, дела всегда важнее слов.
- Спасибо вам огромное.
- До свидания.
- Удачи. Мы болеем за вас.
- Спасибо.