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Звезды18 июня 2021 18:54

Вся в маму: Как выглядит 20-летняя дочь Маши Распутиной

Девушка не торопится на сцену
Игорь ПОЛЯКОВ
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Маша очень похожа на свою знаменитую маму, но как оказалось, девушка не собирается идти по ее стопам.

Маша очень похожа на свою знаменитую маму, но как оказалось, девушка не собирается идти по ее стопам.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А тем временем, у певицы Маши Распутиной выросла очень красивая дочь. Кстати, тоже Маша. Ногами точно в маму (на фото она крайняя слева). 20-летняя Маша дружит с победительницей шоу «Холостяк» Катей Сафаровой и участницей этого же шоу Адель Вейгель. Судя по Инстаграму Маши, недавно девушки гуляли на Патриарших прудах.

Пользователи соцсетей отметили, что Маша - младшая, очень похожа на свою знаменитую маму, но как оказалось, девушка не собирается идти по ее стопам.

- Я учусь на факультете журналистики в Мгимо. Очень понравилось это направление, в будущем хочу заниматься именно этим, - рассказала kp.ru Мария Захарова, дочь певицы. - С Катей и Адель, девушками из шоу «Холостяк» я познакомилась на общей вечеринке в «Toy Moscow», куда меня привела наша общая знакомая Катя Зубрицкая. С девочками я сразу подружилась, поговорили о проекте. Кстати, я тоже думала подать заявку на участие в шоу «Холостяк», но потом планы изменились в связи с учебой, - объяснила «КП» Маша.

Напомним: у певицы Маши Распутиной две взрослые дочери. Лида - дочь артистки от первого брака с продюсером Владимиром Ермаковым. А Маша - дочь певицы от ее нынешнего мужа бизнесмена Виктора Захарова.

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