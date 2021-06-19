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Звезды19 июня 2021 11:18

За три дня новый клип Моргенштерна набрал 10 миллионов просмотров

Рэпер все же решил отомстить жюри музыкальной премии, оставившему его без награды
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Любой шаг, скандальная выходка или видеоролик исполнителя моментально собирает миллионы просмотров

Любой шаг, скандальная выходка или видеоролик исполнителя моментально собирает миллионы просмотров

Новые времена — новые герои.

Еще совсем недавно школьники усердно учили Пушкина, а теперь — Моргенштерна, уфимского рэпера и возмутителя спокойствия.

Любой шаг, скандальная выходка или видеоролик исполнителя моментально собирает миллионы просмотров. И с этим ничего не поделать.

Рэпер все же решил отомстить жюри музыкальной премии, оставившему его без награды

Рэпер все же решил отомстить жюри музыкальной премии, оставившему его без награды

Очередное доказательство — новый клип «Артистократ», собравший за три дня 10 миллионов просмотров. В нем музыкант выкупает дворец у четы аристократов, чтобы устроить внутри бордель и вакханалию. Наряжается в парик и камзол и ведет отбор девушек, изучая величину их рта.

За три дня новый клип Моргенштерна набрал 10 миллионов просмотров

За три дня новый клип Моргенштерна набрал 10 миллионов просмотров

Кроме того, рэпер чуть ли не впервые обращается к классике и переодевается в Александра Пушкина, позоря соперника по дуэли неприличным жестом.

Новые времена — новые герои

Новые времена — новые герои

Есть в клипе и отсылка к недавнему скандалу на вручении премии «МУЗ-ТВ», где Моргенштерн остался без премии, расстроился и долго спорил с ведущими Ксенией Собчак и Дмитрием Нагиевым, что как никто другой достоин награды в виде железной тарелки. В «Аристократе» он тушит сигарету об этот приз, полученный за совместный с Тимати клип «El Problema».

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