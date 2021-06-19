Умерла одна из собак Байдена

У Байдена умерла одна из собак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом распространил специальное заявление с сообщение о кончине одной из собак, принадлежащих семейству Байденов.

Умерла 13-летняя немецкая овчарка по кличке Чемп. От имени самого президента и его супруги Джилл в заявлении говорится:

- Он был нашим постоянным и любимым спутником на протяжении последних 13 лет, его обожала вся семья.

Даже когда его силы в последние месяцы ослабевали, как только мы входили в комнату, он сразу же поднимался, виляя хвостом, и прижимался к нам, чтобы дать потрепать себя за ухо или почесать живот… Он особенно любил свернуться калачиком у наших ног... В молодости он был счастлив, гоняясь за мячами для гольфа на лужайке или нашими внуками… Мы любим нашего милого, хорошего мальчика и всегда будем по нему скучать.

У Байденов есть еще одна немецкая овчарка, Мэйджор, уже дважды становившаяся источником проблем для президентской четы. После переезда в Белый дом Мэйджор бросался на сотрудников резиденции и кусал их. Пса отправляли на занятия с тренером в Дэлавер, после чего снова вернули в Вашингтон.

Мэйджор стал первой собакой в Белом доме, взятой в свое время из приюта.