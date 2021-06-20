Что означает «сомнительный» результат теста на ковид после выписки из больницы

«Сомнительный» результат теста может свидетельствовать о том, что в организме осталось небольшое количество вируса Фото: Виталий ТИМКИВ

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

"Я переболела Covid-19 в апреле 2020 г. В ноябре 2020 г. количество антител IgG было 98. В марте 2021 перед госпитализацией я сдала кровь на антитела, и результат оказался 2127. В мае 2021 я анализ еще раз пересдала - теперь антител стало 2082. Цифры очень большие. Мне не понятно, хорошо это или плохо и может ли это как-то негативно сказаться на моем здоровье.

С уважением, Елена"

- Скорее всего, после перенесенного заболевания вирус повторно попал в ваш организм. Вы не заболели благодаря наличию антител, но организм на эту встречу с вирусом отреагировал их дополнительной выработкой. Возможно, была даже неоднократная встреча, поэтому антитела у вас так долго держатся в высоких титрах.

Беспокоиться по этому поводу не надо - на какое-то время вы защищены от инфекции. Такое бывает не так уж и редко, особенно у медиков, которые по роду своей деятельности значительно чаще сталкиваются с больными COVID-19, в том числе и с переносящими эту инфекцию в бессимптомной форме.

"Можно ли мне делать прививку от ковида и какую лучше, «ЭпивакКорона» или «Спутник»? Дело в том, что у меня диагноз - норматензивная гидроцефалия (серьезное заболевание, которое также называют «водянкой головного мозга». - Ред.).

С уважением, Тамара"

- Вакцинироваться вам можно. Но, как уже указывалось ранее, состояние у вас должно быть компенсировано. Поэтому оптимальные сроки и выбор вакцины должен определить ваш лечащий врач.

Вероятнее всего, с учетом вашей патологии, предпочтительней является «ЭпиВакКорона», которая в меньшей степени «нагружает» иммунную систему.

"У меня диагностировали коронавирусную инфекцию и госпитализировали. Из больницы выписали на 14-й день с положительным тестом, повторный тест был сделан через 10 дней и оказался «сомнительным». Как такой результат можно интерпретировать? Как долго тест может оставаться положительным? Что можно рекомендовать для получения отрицательного теста?

Спасибо, Иванова Татьяна."

- «Сомнительный» результат теста в вашем случае может свидетельствовать о том, что в организме осталось небольшое количество вируса и при следующем проведении исследования он уже будет отрицательным. Возможно, что это уже не сам вирус, а лишь его «обломки».

Вероятная причина такой длительной задержки вируса в вашем организме связана с ослабленным иммунитетом. Многое также зависит от формы, в которой вы перенесли заболевание. При легкой форме вирус уходит из организма быстрее. Так как вы были госпитализированы, болезнь вряд ли протекала у вас легко.

Чтобы ускорить восстановление, рекомендуется курс поливитаминов. Также можно рассмотреть 5-7-дневный курс интраназального введения интерферона-альфа, если вы его не проходили в начале заболевания.

Лечащий врач уточнит, когда сдавать повторный тест на коронавирус.

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