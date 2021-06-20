«Актер Головин может облапать. А вместо извинений польет помоями!»: звезду сериала «Кадеты» обвинили в домогательствах

К самой Даше обратились друзья «кадета», оправдывая его поведение – «он же актер» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

32-летний Александр Головин не в первый раз попадает в некрасивые ситуации, связанные с личной жизнью. Звезда сериала «Кадеты» и фильма «Ёлки» недавно судился из-за алиментов для дочки, а теперь угодил в новый скандал.

33-летняя актриса Дарья Митичашвили два дня подряд в социальных сетях рассказывает о том, как ее домогался звезда кино Александр Головин. Предыстория такова: Даша с подружкой пришла в бар, все было хорошо, она уже ждала такси, чтобы уехать домой к мужу. Неожиданно к ней подошел и стал приставать мужчина – «облапал ноги, залез под юбку». Даша узнала в нем актера Александра Головина. Об этом молодая женщина рассказала в инстаграме – получила волну поддержки от подруг и подписчиков. На уточняющие вопросы: был ли пьян Головин – Даша отвечает уклончиво: мол, точно не знает, но так как дело было в баре… Есть у Митичашвили и свидетель – подружка.

После своих публичных заявлений Дарья стала популярной в соцсетях, но уже получила волну хейта. Как нам удалось выяснить, Митичашвили обратилась с заявлением о домогательствах в полицию. К самой Даше обратились друзья «кадета», оправдывая его поведение – «он же актер».

Актриса собралась с мыслями, и вот что написала в свою защиту: «Вы в принципе не можете быть уверены в своей безопасности. Особенно если вы девушка. Ведь ваша юбка - приглашение. Ваш выход в бар с друзьями - повод. Ваше отсутствие необходимой физической силы - приятный бонус. Мне наплевать, насколько известен мужчина (если это слово вообще подходит в данной ситуации). Мне наплевать на то, что возможно когда-то он сделал что-то полезное. Мне наплевать вообще на все «смягчающие» моменты. Такого быть не должно! Не должен актёр А. Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия! Не должны девушки, стоящие рядом, хихикать и улыбаться ему в тот момент, когда ты спрашиваешь в своём ли он уме. Не должен человек вместо извинений продолжать поливать тебя помоями. Не должны его друзья рассказывать, что профессия актёр может оправдать подобные действия! И самое главное, вы не должны доказывать окружающим, что вы имеете право на чувства, что вам неприятно, когда вас трогают за интимные места посторонние, что ваше тело неприкосновенно и только вам решать, кому и когда до него возможно дотронуться…»

Представитель актера сообщила нам, что Александр «никого не домогался». Сам Головин трубку не берет. А Даша отметает все обвинения друзей популярного актера в пиаре. Митичашвили рассказывает подружке: ее цель, чтобы Головин признал свой поступок дурным и оказал помощь центрам поддержки женщинам, столкнувшимся с насилием.

Дарья Митичашвили снялась в эпизодах нескольких картин, является актрисой мюзиклов, мечтает о характерной роль в сериале.

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