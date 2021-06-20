Британцы сравнили популярность президентов России и США: «Путину удалось разоблачить лицемерие Америки»

Британцы сравнили американского и российского президентов. Фото: REUTERS

Британская газета Daily Mail опубликовала результаты соцопроса, проведенного в США журналом Economist среди сторонников республиканской партии сразу после встречи в Женеве Владимира Путина и Джо Байдена. Людей спрашивали, кто из двух лидеров выглядит в их глазах предпочтительнее. И хотя консервативные республиканцы в большинстве своем негативно оценили обоих, все же больше симпатий выразили российскому президенту (18%), нежели собственному (только 14%). В опросе приняли участие 1500 человек.

Публикация вызвала шквал комментариев от читателей газеты не только из Британии и Штатов, но и из многих других стран. Кто-то обозвал участников опроса «предателями Америки», звучали и привычные обвинения в адрес «российской автократии». Но немало откликов оказались созвучны результатам опроса.

Так, один из комментаторов отметил, что Путин пристыдил США за попустительское отношение к погромам, учиненным членами движения BLM. Кроме того, по мнению пользователя, в отличие от Байдена, «сидящего в своем подвале, и его веселой толпы политкорректных либералов», российский лидер не пытается уничтожить США.

Вот еще несколько мнений:

- «Путину не трудно было получить лучший рейтинг, чем у Байдена, потому что у Джо он и так не слишком велик»;

- «Владимир Путин ставит интересы своей страны на первое место, а Байден - нет. Это не имеет никакого отношения к понятию предательства. Это просто честное признание того, кто из двух лидеров эффективно работает на благо собственной страны»;

- «Путин действует жестко, но он не глуп и никому не подыгрывает. Думаю, именно это людям и нравится»;

- «Потому что Влад (Путин. - Ред.) - настоящий лидер. Байден 47 лет в политике, но абсолютно никакой президент, слизняк»;

- «Многие из нас мало что знают о Путине и никогда не жили в России! Но он кажется симпатичным и знает, что делает. Патриот, заботится о своем народе»;

- «Что Путину удалось успешно сделать, так это разоблачить лицемерие Америки. Кроме того, пользуясь словом, которое часто употребляют применительно к Байдену, он очень живой. Было очень приятно смотреть, как лидер в течение целого часа отвечает на вопросы журналистов без какой-либо предварительной подготовки. Он выглядел сильным и уверенным - и, поверьте, я не являюсь активным сторонником политики Путина и России».

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