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Звезды21 июня 2021 9:36

Без спорта и диет: Молодая жена Петросяна удивила фигурой в купальнике после родов

Татьяна Брухунова поделилась честным пляжным кадром
Елена ПЕТРОВА
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Татьяна Брухунова отдыхает на Мальдивах.

Татьяна Брухунова отдыхает на Мальдивах.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молодая супруга Евгения Петросяна редко балует подписчиков курортными снимками: в ее сдержанном Инстаграме жены и матери нет ни оголенных ног, ни глубоких декольте, а фигура зачастую скрыта под многослойными нарядами, которые 32-летняя Татьяна Брухунова подбирает особо тщательно (хоть и нередко нарывается на критику диванных экспертов). Последнее фото в купальнике, размещенное в марте 2020 года, и то оказалось архивным: как теперь уже известно, в те дни супруги готовились к появлению на свет сына Вагана и в соцсетях проявляли максимальную конспирацию.

Но теперь Брухуновой скрывать нечего: она отдыхает на Мальдивах и щедро делится кадрами из отпуска, которого, по собственному признанию, ждала два года. В отличие от модных инстадив, жена почтенного юмориста куда больше показывает местный быт и природу, чем себя любимую. Оголяться молодая мама решила постепенно: сначала показала подписчикам образ в коротеньком пляжном платье, и лишь через несколько дней, наконец, опубликовала фото в купальнике. Его "Комсомолка", кстати, узнала: наряд популярного среди звезд бренда, известного своими изящными принтами (то, что на Брухуновой, называется «влюбленные попугаи»), стоит 5500 рублей.

"Песочные часы" молодой жены Петросяна восхитили подписчиков.

"Песочные часы" молодой жены Петросяна восхитили подписчиков.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Этот удачный снимок, на котором хорошо видно волнующие изгибы фигуры, привел поклонников в восторг. «Вы роскошная!», «Таких натуральных красавиц уже не осталось», "Фигура - песочные часы, грех такую скрывать!", - пишут Татьяне восхищенные подписчицы. А одна из дам поинтересовались, качает ли пресс хозяйка странички.

- А после родов можно качать пресс? Мне до сих пор даже пилатес не вернули! - заявила молодая жена Петросяна, отметив, что у нее нет никакого желания публично обсуждать причины этих табу. - Спорт не люблю и не занимаюсь им. У меня удалены вены на ногах, после такой операции о спорте лучше даже не думать. Пилатес - мой максимум.

Кроме того, диетами свой организм Брухунова тоже не изнуряет. По ее признанию, вкусная еда наряду со свежими цветами на столе и уютом в доме - это то, что ее вдохновляет.

Между тем, после рождения сына прошло меньше полутора лет, и даже без спорта и диет молодая мама смогла вернуться в прежнюю форму. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в марте 2020 года. Супруги долго скрывали рождение наследника, пока сатирик в день своего 75-летия не похвастался в Инстаграме фотографией шестимесячного Вагана.

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