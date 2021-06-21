Без спорта и диет: Молодая жена Петросяна удивила фигурой в купальнике после родов

Татьяна Брухунова отдыхает на Мальдивах. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молодая супруга Евгения Петросяна редко балует подписчиков курортными снимками: в ее сдержанном Инстаграме жены и матери нет ни оголенных ног, ни глубоких декольте, а фигура зачастую скрыта под многослойными нарядами, которые 32-летняя Татьяна Брухунова подбирает особо тщательно (хоть и нередко нарывается на критику диванных экспертов). Последнее фото в купальнике, размещенное в марте 2020 года, и то оказалось архивным: как теперь уже известно, в те дни супруги готовились к появлению на свет сына Вагана и в соцсетях проявляли максимальную конспирацию.

Но теперь Брухуновой скрывать нечего: она отдыхает на Мальдивах и щедро делится кадрами из отпуска, которого, по собственному признанию, ждала два года. В отличие от модных инстадив, жена почтенного юмориста куда больше показывает местный быт и природу, чем себя любимую. Оголяться молодая мама решила постепенно: сначала показала подписчикам образ в коротеньком пляжном платье, и лишь через несколько дней, наконец, опубликовала фото в купальнике. Его "Комсомолка", кстати, узнала: наряд популярного среди звезд бренда, известного своими изящными принтами (то, что на Брухуновой, называется «влюбленные попугаи»), стоит 5500 рублей.

"Песочные часы" молодой жены Петросяна восхитили подписчиков. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Этот удачный снимок, на котором хорошо видно волнующие изгибы фигуры, привел поклонников в восторг. «Вы роскошная!», «Таких натуральных красавиц уже не осталось», "Фигура - песочные часы, грех такую скрывать!", - пишут Татьяне восхищенные подписчицы. А одна из дам поинтересовались, качает ли пресс хозяйка странички.

- А после родов можно качать пресс? Мне до сих пор даже пилатес не вернули! - заявила молодая жена Петросяна, отметив, что у нее нет никакого желания публично обсуждать причины этих табу. - Спорт не люблю и не занимаюсь им. У меня удалены вены на ногах, после такой операции о спорте лучше даже не думать. Пилатес - мой максимум.

Кроме того, диетами свой организм Брухунова тоже не изнуряет. По ее признанию, вкусная еда наряду со свежими цветами на столе и уютом в доме - это то, что ее вдохновляет.

Между тем, после рождения сына прошло меньше полутора лет, и даже без спорта и диет молодая мама смогла вернуться в прежнюю форму. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в марте 2020 года. Супруги долго скрывали рождение наследника, пока сатирик в день своего 75-летия не похвастался в Инстаграме фотографией шестимесячного Вагана.

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