Милохин и Медведева на шоу «Ледниковый период». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интрига с победителями «Ледникового периода», которую сценаристы приберегли на январь, отодвинулась на второй план. Теперь главная изюминка шоу - роман нахального юнца-тиктокера Дани Милохина и фигуристки-чемпионки Жени Медведевой. Вот где настоящий пожар на льду!

От падений до «голливудского поцелуя»

На глазах у жюри и зрителей Милохин с Медведевой слились в страстном поцелуе. Фото: Даниил ОПАРИН

Записывали выпуск 14 декабря, и зрители массовки не смогли удержаться от спойлера: видео, на котором Милохин нежно и долго целует партнершу на глазах ошеломленного жюри, слили в считаные минуты. «И все-таки они встречаются!» - забурлила восторженная сеть, окрестив романтичные кадры «поцелуем, достойным Голливуда».

О «химии» между партнерами шептались с самых первых выпусков, а вот в успех на льду хулиганистого детдомовца с накрашенными ноготочками мало кто верил. Мол, фигурное катание - это тебе не шоу-бизнес, куда можно залететь благодаря нехитрым кривляниям в ТикТоке. Так, на самом первом выступлении Даня с размаху шлепнулся на лед, уронив заодно и умницу Медведеву.

- Нашли кому чемпионку доверить! Да он тяжелее айфона в руках ничего не держал! - ополчились на блогера зрители.

Однако тиктокер оказался небезнадежен. Более того, за пару выпусков «Медвелохины», как их прозвали в соцсетях, совершенно неожиданно вырвались в фавориты проекта.

Вот и чувства на льду развивались также стремительно: поначалу партнеры целовались за ширмой в номере «Ромео и Джульетта», так что были видны только их тени; потом уже смелее чмокались через маску, изображая Человека-паука и его возлюбленную Мэри Джейн… И пока фанаты гадали, любовь это или пиар, Милохин взял да и набил на ноге говорящую татуировку в виде медвежонка на коньках. На одном из коньков красовалась надпись «Жека», а на животе медведя - фраза «Люблю Даню».

Даня набил на ноге татуировку - медвежонка на коньках. Намек понятен? Фото: Кирилл МИШИН

Благословила даже Навка

Так новоиспеченная пара выбилась в безусловные фавориты проекта: теперь ими умиляются и ведущие, и сидящие в жюри Филипп Киркоров и Татьяна Навка.

- Даня, тебе повезло - у тебя потрясающая партнерша. А уж тебе, Женя, завидует вся страна - с таким классным пацаном каталась на этом проекте. Он герой поколения и кумир моей дочери Аллы-Виктории, - растроганно признался поп-король.

И даже олимпийская чемпионка одобрила выбор фигуристки.

- Женя, мы не против Дани, - благословила смущенных участников Навка.

Впрочем, пара уже давно зажигает и вне проекта. Так, Медведева с легкой руки Милохина выбилась в блогеры-миллионники, и теперь уже ее видео вирусятся по всему ТикТоку. Фигуристка с размахом отметила свой 22-й день рождения, где главным гостем стал сердечный друг Даня. «Лав Ю, Кроха» - так поздравил он чемпионку.

Да и сама Медведева не скрывает чувств к партнеру. Вот как она описала Милохина в интервью Ляйсан Утяшевой:

- Круглые большие голубые глаза смотрят тебе в душу. «Давай, научи меня кататься». И как-то он все настолько быстро схватывает, оказался намного сильнее, чем кажется. Он такой худенький и, казалось бы, хиленький, а на самом деле там силы-то достаточно

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Все ради рейтинга

«С виду худенький, но сильный», - говорит о партнере Женя. Фото: Даниил ОПАРИН

В искренность проекта «Женя+Даня» верят далеко не все. Мол, «Ледниковый период» получил рейтинги, а Милохин с Медведевой - новую аудиторию.

- Любовная история всегда в моде - взять, например, Бузову с Давой: их роман обоим принес бешеную популярность, - уверена Диана Бичарова, продюсер экс-жены Прохора Шаляпина Ларисы Копенкиной и других скандально известных персонажей. - Народу нужно хлеба и зрелищ - кому интересно смотреть на шоу, в котором есть только фигурное катание? Благодаря Милохину Женя Медведева получила огромное количество подписчиков в соцсетях. А он после многочисленных сомнительных выходов в платьях развеял слухи о своей нетрадиционной ориентации. Теперь все знают, что тиктокер - стопроцентный мальчик, и никакая бабушка из Рязани, которая смотрит «Ледниковый период», больше не скажет ему «а-та-та». Наоборот, похвалит, что выбрал хорошую девочку. Кстати, благодаря Дане проектом и в целом фигурным катанием заинтересовалась молодая аудитория, что не может не радовать.

У кого еще была «химия» на льду

Татьяна Навка и Марат Башаров

«Первооткрыватели» ледовых романов: их чувства вспыхнули в 2006 году во время съемок шоу «Звезды на льду» - актер и фигуристка танцевали в паре. Совместные выступления и тренировки быстро переросли в нежные чувства. Оба они в то время были не свободны: Татьяна была замужем за тренером Александром Жулиным, Башаров был женат на Елизавете Круцко.

Глядя, как пара Навка - Башаров исполняют на льду страстное танго, только слепой мог не заметить: здесь не просто искра, а целый вулкан! И в самом деле, хоть они поначалу и отрицали все слухи о романе, тайное стало явным. Марат и Татьяна развелись со своими половинами, вместе откатали гастроли. А потом неожиданно для многих спустя два года расстались. Марат Башаров признавался в интервью, что они с Татьяной очень любили друг друга, но все же не смогли быть вместе.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Фигурист Петр Чернышев много раз участвовал в «Ледниковом периоде», но самым важным для него стал другой ледовый проект - «Танцы на льду. Бархатный сезон», который спортсмен выиграл вместе с Юлией Ковальчук в 2007 году. Тогда шоу вела Анастасия Заворотнюк, у которой был роман с коллегой по «Моей прекрасной няне» Сергеем Жигуновым.

- Я сразу понял, что Настя - это моя вторая половинка, она ответила мне симпатией, и я решил действовать, - вспоминал Петр. Через год они расписались, а в 2009 году оба появились в «Ледниковом периоде». Заворотнюк в качестве ведущей, Чернышев - как участник.

Это самый крепкий роман в истории всех ледовых шоу - Анастасия борется с онкологией, муж рядом с ней, зарабатывает на лечение и не отходит от любимой ни на шаг.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова

Супруги Ирина Лобачева и Илья Авербух развелись аккурат перед выходом первого сезона «Ледникового периода» в 2007 году. В том шоу Лобачевой в пару достался актер Дмитрий Марьянов, ставший впоследствии ее гражданским мужем. Авербух тоже устроил личную жизнь на льду. В 2010 году на шоу «Лед и пламень» он познакомился со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой, которой тогда было всего 15. Сейчас актриса и тренер, который на 21 год старше, счастливы в браке, в августе этого года у пары родился сын.