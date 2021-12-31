Лучшие фото природы-2021, о которых захватывает дух: Звери, птицы, подводные девицы

Лучшим фото года стал этот снимок перелета диких гусей в теплые края. Автор - Терье Колаас из Норвегии. Фото: Terje KOLAAS

Европейский конкурс «Лучший фотограф природы» достаточно молодой - всего шесть лет, но уже один из престижнейших в мире. В этом году за призовые места соревновалась 20 061 фотография из 97 стран!

Среди них есть и наши победители: Денис Будков (1-е место в категории «Пейзаж») и уже знакомый вам Дмитрий Кох (2-е место в «Подводной съемке»).

Поздравляем наших ребят и представляем еще яркие фото этого года...

Второе место в номинации «Растения и грибы». Иногда великолепный кадр лежит буквально под ногами... Автор - Аудун Рикардсен из Норвегии. Фото: Audun RIKARDSEN

Этот красавец - вожак горилл весит 240 кило и не очень любит сниматься. Но австрийцу Йозефу Фридхуберу удалось сделать снимок - победитель в номинации «Млекопитающие». Фото: Sepp FRIEDHUBER

«Побег» Ласло Фелди из Венгрии. Почетное упоминание в категории: «Человек и природа». Этот кадр преследуемой бешеными туристами китовой акулы - самого безобидного в мире гиганта - Ласло сделал в Красном море. Фото: Laszlo FOLDI

Лучшим портфолио стала серия снимков Леа Ли Иноуэ из США. Она создала очень интересный и милый фотопроект о семействе круглохвостых сусликов. Фото: Lea Lee INOUE

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