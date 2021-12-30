Звездный продюсер объяснил, что на самом деле происходит между Иглесиасом и Курниковой

Анна Курникова и Энрике Иглесиас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анна Курникова и Энрике Иглесиас воспитывают троих детей. В 2017 года на свет появились близнецы Люси и Николас. А через три года родилась Маша. Певец не скрывает, что искренне наслаждается ролью отца. Он присутствовал при появлении детей на свет. Анна и Энрике свои отношения не комментируют. Знаменитости по сей день не женаты. Сей факт не дает покоя сплетникам. Злые языки с завидной регулярностью сообщают о разрыве звезд. Пролить свет на истинные отношения Иглесиаса и Курниковой решил звездный промоутер.

Продюсер Максим Берин давно знаком с семьей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой. "Мы познакомились с Иглесиасами, когда я организовывал Хулио тур по России. Энрике - очень своеобразный парень. Я долго не мог понять, как человек столько лет мега востребован. До сих пор эти девочки, уже не первое поколение, визжат и орут, по-прежнему в шикарной физической форме", - начал свой рассказ мужчина.

По его словам, Энрике в детстве был страшнейшим хулиганом. Но вырос в грандиозного певца. "Вокруг него большая команда людей. Там, конечно, каприз на капризе. Иглесиас остается одним из самых сложных артистов. Он летает только на своем самолете, и максимум на три выступления подряд - ставит их через день и потом должен обязательно вернуться домой", - цитирует его "СтарХит".

У Иглесиаса давно не было мирового тура, так как он категорически отказывается из-за детей. "Ему это просто не надо. У него с Анной все замечательно: огромнейший дом в Майами, трое прекрасных детей. Несмотря на все внимание женского пола, Энрике оказался образцовым семьянином. Стал уже наполовину русским, хотя язык так и не выучил, только отдельные, не лучшие, слова", - резюмировал продюсер.