Анна Курникова растрогала снимками близнецов в особенный день

Анна Курникова показала редкие фото своих близнецов от Энрике Иглесиаса Фото: SPLASH NEWS

Анна Курникова никогда не говорит о своей личной жизни. Да и в блоге возлюбленная Энрике Иглесиаса - редкий гость. Однако 16 декабря для нее и ее избранника - особенный день.

Анна Курникова показала редкие фото своих близнецов от Энрике Иглесиаса. 16 декабря 2017 года на свет появились Люси и Николас. В честь дня рождения детей она сделала исключение и показала, как подросли крохи, которым исполнилось четыре года.

Николас Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мальчик с очаровательной ямочке на щеке, как у самой Анны, мило улыбается. А девочка сфотографировала во время игры во дворе. Она унаследовала улыбку и карие глаза знаменитого отца.

Люси Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самую младшую наследницу она не стала показывать. Маша родилась 30 января 2020 года.

Иглесиас не скрывает, что он искренне наслаждается ролью отца. Он присутствовал при появлении детей на свет. "Я не променял бы все это ни за что на свете!" - честно признается он. Энрике похвастался, что он отлично справляется со сменой подгузников и может, когда нужно, покормить ребенка из бутылочки.

Анна и Энрике вместе с 2001 года. Они познакомились во время съемок клипа "Escape". Блондинка сыграла пассию артиста на экране, а вскоре стала ею и в реальной жизни. Вот только официально Курникова и Иглесиас не женаты. Певец не раз заявлял о своей готовности отвести блондинку под венец.