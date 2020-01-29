Беременная Анна Курникова отдыхает на яхте с Энрике Иглесиасом

Анна Курникова находится на последних месяцах беременности. Возлюбленная Энрике Иглесиас, как утверждают в окружении пары, станем мамой уже в марте. Ну а пока знаменитости наслаждаются обществом друг друга.

Слухи о беременности Анны Курниковой циркулировали в прессе с декабря 2019 года. Поводом послужили фотографии, на которых избранница певца Энрике Иглесиаса прогуливалась в лосинах и свободной спортивной куртке. Тогда папарацци удалось запечатлеть округлившийся живот 38-летней звезды.

enriqueigleisas Анна Курникова снова беременна

Чуть позже о беременности красавицы-блондинки сообщил испанский телеканал Telemundo Entretenimiento. И вот на днях достоянием общественности стали свежие фото Курниковой и Иглесиаса.

enrique_iglesias_org В марте Курникова и Иглесиас станут родителями в третий раз

Судя по всему 44-летний певец старается как можно больше времени проводить с любимой. В минувшие выходные они отправились на прогулку на яхте у побережья Майами, сообщает Hola!. У влюбленных там шикарный особняк за девять миллионов долларов. Еще 11 миллионов знаменитости отдали за отделку своего гнездышка.

На кадрах видно, что у Анны довольно внушительный живот. Беременность Курниковой стала приятной неожиданностью для поклонников красавицы. Пока звездная пара никак не комментирует радостное событие.

holacom Беременность Курниковой стала приятной неожиданностью для поклонников звезды

Стоит отметить, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас - одна из самых красивых и загадочных пар шоу-бизнеса. Теннисистка и испанский певец познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. С тех пор они не расстаются. Об их отношениях ходят противоречивые слухи. Многие поклонники уверены, что 38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас уже давно тайно обвенчались. Поводом о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас. Анна родила Энрике двоих детей - дочку Люси и сына Николаса. 16 декабря 2019 года наследникам звездной пары исполнилось два года.