Беременная Анна Курникова отдыхает на яхте с Энрике Иглесиасом
Анна Курникова находится на последних месяцах беременности. Возлюбленная Энрике Иглесиас, как утверждают в окружении пары, станем мамой уже в марте. Ну а пока знаменитости наслаждаются обществом друг друга.
Слухи о беременности Анны Курниковой циркулировали в прессе с декабря 2019 года. Поводом послужили фотографии, на которых избранница певца Энрике Иглесиаса прогуливалась в лосинах и свободной спортивной куртке. Тогда папарацци удалось запечатлеть округлившийся живот 38-летней звезды.
Чуть позже о беременности красавицы-блондинки сообщил испанский телеканал Telemundo Entretenimiento. И вот на днях достоянием общественности стали свежие фото Курниковой и Иглесиаса.
Судя по всему 44-летний певец старается как можно больше времени проводить с любимой. В минувшие выходные они отправились на прогулку на яхте у побережья Майами, сообщает Hola!. У влюбленных там шикарный особняк за девять миллионов долларов. Еще 11 миллионов знаменитости отдали за отделку своего гнездышка.
На кадрах видно, что у Анны довольно внушительный живот. Беременность Курниковой стала приятной неожиданностью для поклонников красавицы. Пока звездная пара никак не комментирует радостное событие.
Стоит отметить, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас - одна из самых красивых и загадочных пар шоу-бизнеса. Теннисистка и испанский певец познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. С тех пор они не расстаются. Об их отношениях ходят противоречивые слухи. Многие поклонники уверены, что 38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас уже давно тайно обвенчались. Поводом о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас. Анна родила Энрике двоих детей - дочку Люси и сына Николаса. 16 декабря 2019 года наследникам звездной пары исполнилось два года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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