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Новый год 202230 декабря 2021 9:23

Дареным носкам на этикетку не смотрят: россияне назвали самые бесполезные новогодние подарки

Каждый четвертый из нас получал абсолютно ненужные презенты
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Как выяснилось, ненужные новогодние подарки получали больше четверти из нас.

Как выяснилось, ненужные новогодние подарки получали больше четверти из нас.

Фото: Shutterstock

Есть в Италии традиция: под Новый год выбрасывать из окна старую мебель, технику и прочее барахло, ставшее бесполезным. Земляки папы Карло и дона Корлеоне верят, что так они оставляют в старом году все ненужное и начинают новую жизнь, окруженные исключительно полезными вещами.

А у некоторых россиян есть другая традиция: с громкими ругательствами выбрасывать посуду, сувениры, косметику! Только делают они это не до, а сразу после Нового года. Потому что именно эти подарки россияне считают самыми бесполезными. Это выяснил ВЦИОМ, опросив 1600 человек, как минимум 18 раз отметивших в своей жизни Новый год.

Как выяснилось, ненужные новогодние подарки получали больше четверти из нас. Дамы более разборчивы (либо же их просто чаще одаривают): 29% представительниц прекрасного пола сталкивались с такими презентами. При этом каждый девятый из россиян иногда их передаривает - чтоб добру не пропадать. Перефразируя известного философа дядю Федора, чтобы подарить что-нибудь ненужное, нужно сначала получить в подарок что-нибудь ненужное. Такой вот круговорот носков в природе получается.

И не только носков. Первое место в топе самых бестолковых новогодних подарков заняли сувениры и статуэтки. А не очень почетное второе место – у кухонной утвари, посуды и прочих вилок-ложек.

Одно радует: 83% россиян признались, что им не приходилось получать подарков, которые бы им не понравились. Получается, даже бесполезные презенты иногда способны приносить радость. Потому что главное – не подарок, а внимание!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Приходилось ли вам получать на Новый год ненужные презенты?

Приходилось – 27%

Не приходилось – 71%

Затрудняюсь ответить – 2%

Какие новогодние подарки вы считаете самыми бесполезными?

Сувениры / статуэтки - 6%

Кухонная утварь / посуда / столовые приборы – 3%

Конфеты / сладости / шоколад – 2%

Носки - 2%

Косметика – 2%

Безделушки – 2%

Которые не пригодятся – 2%

Нет таких / все нужные – 7%

Затрудняюсь ответить 60%

По данным ВЦИОМ. Опрошено 1600 россиян старше 18 лет.

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