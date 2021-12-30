Дареным носкам на этикетку не смотрят: россияне назвали самые бесполезные новогодние подарки

Как выяснилось, ненужные новогодние подарки получали больше четверти из нас. Фото: Shutterstock

Есть в Италии традиция: под Новый год выбрасывать из окна старую мебель, технику и прочее барахло, ставшее бесполезным. Земляки папы Карло и дона Корлеоне верят, что так они оставляют в старом году все ненужное и начинают новую жизнь, окруженные исключительно полезными вещами.

А у некоторых россиян есть другая традиция: с громкими ругательствами выбрасывать посуду, сувениры, косметику! Только делают они это не до, а сразу после Нового года. Потому что именно эти подарки россияне считают самыми бесполезными. Это выяснил ВЦИОМ, опросив 1600 человек, как минимум 18 раз отметивших в своей жизни Новый год.

Как выяснилось, ненужные новогодние подарки получали больше четверти из нас. Дамы более разборчивы (либо же их просто чаще одаривают): 29% представительниц прекрасного пола сталкивались с такими презентами. При этом каждый девятый из россиян иногда их передаривает - чтоб добру не пропадать. Перефразируя известного философа дядю Федора, чтобы подарить что-нибудь ненужное, нужно сначала получить в подарок что-нибудь ненужное. Такой вот круговорот носков в природе получается.

И не только носков. Первое место в топе самых бестолковых новогодних подарков заняли сувениры и статуэтки. А не очень почетное второе место – у кухонной утвари, посуды и прочих вилок-ложек.

Одно радует: 83% россиян признались, что им не приходилось получать подарков, которые бы им не понравились. Получается, даже бесполезные презенты иногда способны приносить радость. Потому что главное – не подарок, а внимание!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Приходилось ли вам получать на Новый год ненужные презенты?

Приходилось – 27%

Не приходилось – 71%

Затрудняюсь ответить – 2%

Какие новогодние подарки вы считаете самыми бесполезными?

Сувениры / статуэтки - 6%

Кухонная утварь / посуда / столовые приборы – 3%

Конфеты / сладости / шоколад – 2%

Носки - 2%

Косметика – 2%

Безделушки – 2%

Которые не пригодятся – 2%

Нет таких / все нужные – 7%

Затрудняюсь ответить 60%

По данным ВЦИОМ. Опрошено 1600 россиян старше 18 лет.