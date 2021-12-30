Чудом уцелевшая на пожаре Марина Хлебникова готовится записывать новые песни

Марина не пила, даже после концертов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новость о выписке пострадавшей на пожаре Марины Хлебниковой в ее окружении не торопятся подтверждать. Помощник певицы на звонки прессы не отвечает, а хирург НИИ Склифософского Игорь Шарипов, который первое время ходил по ток-шоу о знаменитой пациентке, теперь открещивается от всех вопросов. Ничего не смог сказать о на эту тему и близкий друг певицы, композитор Дмитрий Чижов, который в свое время написал самые известные хиты Хлебниковой , в том числе "Чашка кофию".

- Сегодня на звонки Марина не отвечает. Последний раз мы разговаривали с ней три дня назад, в понедельник - тогда о выписке не было и речи. Она была бодрой, уверяла, что не так у нее все плохо, как преподносят СМИ: кожа на лице почти не пострадала, - поделился с kp.ru музыкант. - Мы общались минут 15-20, и я четко слышал: с голосом у нее все в порядке, он звучит хорошо и свежо, голосовые связки не задеты ожогом. На Новый год планов Марина не строила, разве что вскользь упомянула: мол, на праздники, ее, скорее всего, оставят в больнице. Зато она говорила о новых песнях. Есть материал, который хочется записать. И я уверен, что звучать он будет ничуть не хуже наших прежних хитов.

С пострадавшей на пожаре подругой Чижов ведет себя деликатно: не достает расспросами, не лезет под кожу, а просто старается по-человечески поддержать. Тем не менее, об обстоятельствах того рокового вечера 18 ноября, когда в квартире артистки случился пожар, Хлебникова заговорила сама.

- Накануне, 17 числа, мы с ней вернулись в Москву с гастролей. А на следующий день Маринина мама попросила ее куда-то сходить по своим делам, кажется, в МФЦ, - продолжает композитор. - Марина набегалась, сильно устала в этот день. И около 8 вечера уже легла в кровать. При этом, по ее словам, в комнате было включено "все, что только можно". Не знаю, возможно, она замерзала - включила обогреватель. Так или иначе, Марина уснула, а очнулась уже, когда все горело. Она даже не знает, что произошло. Вроде как, в квартире от перенапряжения могла загореться проводка - но эту версию еще проверяют.

А вот предположение о том, что певица была пьяна, из-за чего заснула с сигаретой, ее друг категорические отвергает.

- Марина не пила, даже после концерта, когда нам предлагали: "Может, винца?", каждый раз отказывалась. Очень неприятно, что такие слухи и домыслы появились в тот момент, когда она действительно находилась на грани жизни и смерти, - отметил музыкант.

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