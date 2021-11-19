Врач Марины Хлебниковой сообщил первые новости: «Удалось справиться с острой фазой – она стабильна. Нужны доноры»

Марина Хлебникова в стабильно тяжелом состоянии. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

56-летняяя Марина Хлебникова сейчас в реанимации ожогового отделения «Склифа» с обширными ожогами и отравлением угарным газом. Во время пожара в квартире Хлебниковой находились родители певицы и дочь, которые не пострадали, так как были на первом этаже двухуровневой квартиры. А Марина Хлебникова заснула в своей спальне на втором этаже, где был эпицентр пожара. Предположительно звезда устала (она только что вернулась с гастролей по Краснодарскому краю), выпила перед сном вина и уснула, не потушив сигарету.

Новости о состоянии заслуженной артистки Марины Хлебниковой в программе «Прямой эфир» сообщил доктор из лечебного учреждения, где спасают артистку. Профессор, хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского пришел в студию передачи с первой обнадеживающей информацией. Игорь Шарипов рассказал: «Трагедия произошла с любимой певицей. Сейчас она мощно борется за свою жизнь. Она всю жизнь была сильной очень. Я могу утверждать, что она в очень надежных руках: целая группа специалистов ей занимается сейчас. Не хочу забегать вперед, но удалось справиться с острой фазой травматического шока – она стабильна. Все возможные осложнения могут быть впереди – это другое. Сейчас идет борьба за жизнь – и на первом этапе она справляется. 20% ожогов, но они жизнеугрожающие. Ведь у нее три поражающих фактора – ожог лица, ожог дыхательных путей (легкие), плюс интоксикация. Первое от чего погибают в остром периоде – от отравления угарным газом, продуктами распада. И это слава Богу, удалось купировать. Состояние ее сейчас стабильное – есть большая надежда на это. Идет большая крово-лимфо-плазма потеря. Пойдет большое переливание, ей нужны доноры – желательно. Не важна какая группа крови – там будет плазма отфильтрована».

56-летняяя Марина Хлебникова сейчас в реанимации ожогового отделения «Склифа» с обширными ожогами и отравлением угарным газом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Доктор пояснил, что, несмотря на небольшой объем ожогов они самые тяжелые – если бы обгорели конечности или другие части тела, то ситуация была бы иной. Глубокие ожоги на лице, волосистой части головы – их называют жизнеугрожающими. После серьезных ожогов дыхательных путей часто бывают пневмонии. Но это все осложнения – с ними врачи умеют бороться. Доктор сообщил, что плазму для переливания для Марины найдут. Но можно помочь: если есть возможность, то приезжайте в ближайшие дни в «Склиф» — сдать кровь можно и на территории больницы – группа значения не имеет.

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