Названо имя тайной красавицы-любовницы сына Любови Полищук Фото: СОЦСЕТИ

Алексей Макаров до недавнего времени был завидным холостяком. Сын Любови Полищук - один из самых востребованных актеров. Поклонницы оставляют в его блоги десятки восторженных комментариев. Многие в душе надеялись на чудо. Вдруг однажды красавчик обратит на них внимание. Однако недавно стало известно, что артист не свободен.

Алексей Макаров закрутил роман с красавицей-стюардессой. Избранницей сына Любови Полищук стала Полина Загоскина. Вместе они уже год.

О том, что он не одинок, Макаров объявил в августе 2020 года. Тогда он опубликовал фото, на котором целует обнаженные женские ноги. "Я долго терпел, но далее терпеть не намеревался, всему есть пределы", - поведал актер.

Как рассказали знакомые артиста, с Полиной он познакомился во время одного из полетов, передает "Экспресс газета". "Секс со стюардессой во время полета - несбыточная мечта многих мужчин. Для Лехи это вполне может быть явью", - завидуют в окружении Макарова.

Полина родом из Санкт-Петербурга. Обожает читать, в совершенстве знает английский язык.

Отметим, Алексей Макаров крутил романы с Марией Мироновой, Екатериной Семеновой и Анастасией Макеевой. Последняя даже заявляла, что ревнивый артист избил ее.

Был период, когда актер сильно пил. Он начал злоупотреблять алкоголем в 17 лет. "Я нажрал 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми... Когда выходишь из запоя, становится невыносимо стыдно перед самим собой. Начинаешь понимать, что, пытаясь утопить свои проблемы в водке, сделал себе только хуже, - признавался он. - Алкоголь облегчает переживания, но раскаяние, которое наступает после, несравнимо острее".

Актриса Виктория Богатырева родила от звезды дочь Варвару в 2010 году. Вскоре после рождения наследницы актер ушел из семьи. Богатырева публично обвиняла Алексея в том, что он не общается с дочерью, не платит алименты на содержание ребенка.