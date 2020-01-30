"Менялось в какие-то моменты сознание": бывшая жена раскрыла подробности жизни с сыном Любови Полищук

Актриса Любовь Полищук была замужем дважды. От первого брака с артистом Валерием Макаровым у нее родился сын Алексей. Второй союз с художником Сергеем Цыгалем оказался более удачным. Народная артистка родила дочь Мариэтту. Дети знаменитости пошли по ее стопам и стали актерами. Вот только старший наследник звезды фильмов "Интердевочка" и "12 стульев" так и не обрел счастья.

"В какой-то момент что-то в нем надломилось. Белое стало черным и наоборот... В нем сидит обида на мать. Он всегда воспринимал ее не как мать, а как красивую женщину. Даже редко в ее адрес говорил «мама». Все по имени называл", - рассказала Виктория Богатырева, бывшая жена Алексея Макарова.

По ее словам, актер ревновал Любовь Полищук к мужчинам. Он не хотел, чтобы кто-то из них был рядом с родительницей. "Я видела, что он хочет побороть в себе эту обиду. Видела его борьбу внутри себя. Он очень ревнивый. Сильно ревновал ее к мужчинам", - уточнила артистка в эфире программы "Судьба человека".

Когда Богатырева и Макаров жили вместе, то он запрещал приводить в дом друзей. "Я должна была только на нем сконцентрирована", - вспоминает Виктория.

makarov_alexey_ Штоб маковку не напекло

Как сказала актриса, ее гражданский супруг всегда был человеком настроения и имел проблемы с алкоголем. "Менялось в какие-то моменты сознание. В такие дни вызывался врач... У нас не было семьи. Алексей такой человек. У тебя есть настроение - он в семье. Когда нет - забывает о родных. На самом деле ему хорошо только с самим собой", - заметила актриса.

Их отношения не спасла даже дочь Варя. Сейчас девочке девять лет. "Алексей пытался вернуть меня агрессивными способами... У нас был один момент, когда он едва меня не ударил. Я сказала: «Ну что, давай... Ты хочешь последствия? Давай!»", - заявила Богатырева.

victoriabogatyreva.actress Бывшая жена ушла от Алексея Макарова, когда была беременна

Как отметила женщина, одаря сказала, что помнит о своем отце, который в последнее время ее не навещает. "Он всегда со мной согласен был и делал все, что я попрошу... нажды Макаров просто исчез. Богатырева призналась, что устала от такого отношения Алексея к их дочери. "Десять лет наши отношения напоминают качели. Это очень тяжело", - поведала она.

makarov_alexey_ Вчера случилось. Вместе снимались в кино. Первый раз. Нос к носу. С почином, дочь. Я тобой горжусь

В студии появилась и наследница актера. ВЯ скучаю по папе. Папы другого у меня нет и никогда не будет. Мы давно не виделись, и я была бы рада нашей встрече", - подчеркнула внучка Любови Полищук.

Девочка высказалась о своей бабушке. "Была знаменитая на всю Россию артистка. Я знаю, что я ее внучка. Мне даже часто вслед кричат: "«Смотрите, внучка Полищук идет». Я киваю головой и говорю: «Да. Это я»", - заметила девочка.