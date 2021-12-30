Рыдали все: умерший Градский ожил в прямом эфире шоу "Голос"

Александра Градского оживили ради шоу. Фото: Кадр шоу "Голос"

В Москве состоялся финал шоу "Голос". В последнем выпуске десятой передачи оживили Александра Градского, который скончался 28 ноября 2021 года.

Финальный выпуск шоу "Голос" преподнес немало сюрпризов. Первый номер Алишера Каримова довел до слез и зрителей, и наставников. Ведущий передачи Дмитрий Нагиев рыдал в голос. Дочь Александра Градского в траурных одеждах едва не лишилась чувств при виде отца.

По правилам программы в последнем выпуске подопечным необходимо исполнить композиции вместе со своими наставниками. Каримов вышел на сцену, а сзади был установлен экран, на который проецировалось старое выступление Градского. Так финалист сумел исполнить композицию "Как молоды мы были" вместе со своим учителем.

Фото: Кадр шоу "Голос"

Когда Алишер закончил петь, зрители аплодировали ему стоя. "Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут", - огорошил признанием артист.

Напомним, Александр Градский скончался после кровоизлияния в мозг. Последние недели жизни артист чувствовал себя плохо, но продолжал сниматься в шоу "Голос". Александра Борисовича привозили на съемки на каталке. Он не мог ходить. Во время эфиров ему несколько раз становилось плохо, но он держался. Категорически не хотел подводить команду.

"«Голос» - проект, который дал ему все, а в итоге забрал у него жизнь. В последнем «Голосе» Саша не мог обидеть Костю Эрнста и поехал в Останкино на кровати. Он уже не ходил, не хотел ходить. Операция на ноге была сделана замечательно, но Саша так и не встал. Во время съемок ему стало плохо. Это все после ковида. Он так и не смог похудеть, хотя была надежда на это", - делился друг музыканта Андрей Караулов.

После смерти артиста его старшие дети - Мария и Даниил помогали команде отца с подготовкой номеров. "Сложно это. Для нас с Даней тоже очень непросто, но так сложилось. И нам не остается выбора помимо того, чтобы пытаться помочь команде папы", - признавалась дочь Александра Борисовича, прилетевшая в столицу из Америки.