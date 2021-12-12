Обнародованы последние фотографии Александра Градского

Совершенно седой композитор старался держать из последних сил. Фото: шоу "Голос", Первый канал

Александр Градский, скончавшийся 28 ноября в реанимации, за десять дней до смерти принимал участие в свое последней в жизни съемке. Речь идет о шоу "Голос". Выпуск под названием "Нокауты" был записан 18 ноября. А 26 ноября Александра Борисовича увезли в больницу. Смотреть на музыканта тяжело и больно.

Во время последней съемки на телевидении Александр Градский выглядит замученным и больным. Ему тяжело, он совершенно седой. При этом Александр Борисович старался держаться из последних сил. Он давал наставления артистам, спорил. И это ведь при том, что мэтр был тяжело болен, не мог самостоятельно ходить.

Фото: шоу "Голос", Первый канал

Успел артист совершить и крайне благородный поступок. После выступления команды музыканта Леонида Агутина все начали прощаться с исполнительницей Кариной Купер. Однако Градский нажал на кнопку и спас девушку. Она в долгу не осталась - подошла и нежно обняла мэтра.

Напомним, Александр Градский скончался в 72 года от кровоизлияния в мозг. Певец похоронен на Ваганьковском кладбище столицы. Проститься с Александром Борисовичем пришло множество поклонников, коллег, друзей. На его могиле, усыпанной цветами, поставили деревянный крест. Там же - черно-белая фотография певца. На ней он предстал молодым.

Своей семье артист оставил многомиллионное наследство. При этом сам был человеком невероятно скромным. Он никогда не придавал особого значения тому, как выглядит.