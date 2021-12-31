Виталий Коротич: Путин сказал - НАТО, стоп, мы на краю, дальше разрыв и конфликт. Байден согласился. Теперь это надо закрепить юридически

Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

- ...Виталий Алексеевич, доброе утро! Вас, прежде всего, с наступающим Новым годом... Ну, и как вам переговоры Путина и Байдена? Ночной телефонный разговор? Чем он отличается от предыдущего? От Женевы - летней, от предыдущего общения 7 декабря?

- Вы знаете, разговор этот отличается от всех, которые были до этого. Потому что он о том, что - стоп, пора начинать перестройку, пользуясь старым советским термином.

- То есть?

- Дело в том, что отступление России закончилось.

Вот в 1946 году было время – недавно завершилась Вторая мировая война, Черчилль сказал после этого в Фултоне, штат Миссури – стоп, упал железный занавес, вот здесь мы, здесь они – все.

Потом развалился Советский Союз... И, кстати, сейчас все иностранные телепрограммы начинаются с того, что связывают нынешнюю ситуацию с развалом СССР.

- Почему?

- А потому, что, после развала Советского Союза так же, как и после Второй мировой войны, многие страны начали «определяться»...

- Каким образом?

- Вся восточная Европа тут же влилась в НАТО, потом - уде позже - начались цветные революции по бывшим советским республикам, которые успешно закончились в Украине, в Грузии и - неуспешно - в Средней Азии.

Короче говоря, все это продолжалось, и Россия отступала.

- Вы в кавычки берете «успешно закончились» цветные революции, как я понял, да?

- Ну, успешно - для американцев.

- Ага, я понял, да.

- Отступала Россия.

Россия сдавала те позиции, которые были советскими и которые когда-то казались незыблемыми.

И вот сейчас, когда прошла встреча Байдена с Путиным... И все западные комментаторы отмечают, что президент США начал опять перечислять, что будет, что «натворится» и какие примут страшные санкции, если Россия... Раньше употреблялся термин - «если вторгнется в Украину», сейчас речь идет о том, что - «если будет дальнейшая эскалация вокруг Украины».

- Так... И - что?

- Если, мол, Россия будет продолжать...

И тут Путин очень четко сказал – если будут введены санкции – это будет конец всему. Это будет конец всем отношениям. А конец всем отношениям – это война.

И - это очень похоже на то, как разговаривали Хрущев и Кеннеди при Карибском кризисе.

Хрущев хотел поставить ракеты на Кубе, и Кеннеди сказал – нельзя, там будет время подлета в несколько минут до Вашингтона, поэтому мы уничтожим эти ваши ракеты. Хрущев сказал – это же война. Это война, да – подтвердил Кеннеди.

- Карибский кризис, октябрь 1862-го...

- Примерно то же самое сейчас произошло - между Байденом и Путиным. (Я имею ввиду их разговор.)

Путин ответил Байдену на «угрозу всеми санкциями» - что, тогда это - все, полный разрыв.

Понимаете, что еще интересно? Дело в том, что продолжается спекуляция на якобы «движении» нашей армии вокруг украинских границ.

- Да, продолжается, ещё как!

- А, между тем, американцы несколько дней назад заявили о том, что они отказываются (как это планировалось) выводить свой авианосец «Гарри Трумэн» из Средиземного моря. Они заявили – мы не будем его оттуда выводить, он будет контролировать Донбасс. Мы забыли, да, - что сегодня с такого авианосца можно обстрелять - теоретически - и Донбасс, и все, что угодно?

Сегодня американские эсминцы, которые входят в Черное море, могут накрыть своим огнем Крым и пол-России. (Другое дело – разрешат ли им это сделать и много ли они постреляют?)

Но дело в том, что сегодня война другая и угрозы другие. И вот Байден с Путиным начали с этого...

- А что нового-то было на этот раз?

- Байден отметил (и это как раз есть новое), что он понимает озабоченность России. И, в то же время, много раз повторил про озабоченность Америки и своих союзников - по поводу того, что происходит вокруг Украины, и они считают, что это - угроза также и по отношению к ним.

- В чем они, конечно же, очень сильно ошибаются.

- Да! Сейчас - 2021-й, и он был не то, чтобы каким-то проклятым годом, но одним из самых страшных за последнее время. Для всей планеты.

Вот я посмотрел утреннюю программу американской компании Си-Эн-Эн. Они, в основном, говорят о том, что в Америке умирает каждый день около полуторы тысяч человек от ковида и там ожидают, к сожалению, что этот показатель будет возрастать до 1800 и выше.

И это - Америка, в которую никогда никто не вторгался. И вдруг - теперь она переживает нечто вроде вторжения могущественного врага, потому что погибают американцы на улицах в Нью-Йорке. (В утренней передаче я это увидел). Сейчас 21% полисменов в США инфицированы ковидом, а авиакомпании прекращают свои рейсы не только ввиду того, что - снежные бури и пожары, а потому, что экипажи больны и не могут выполнять свои обязанности.

Сейчас в мире напряжение - многослойное. И ковид, и отношения между странами, и угрозы. И вот то, что в это самое время два президента серьезно заявили о своей озабоченности, это очень важно.

Телефонный разговор Путина с Байденом воспринимается всеми как увертюра в преддверии встречи 10-го января, уже на функциональном уровне, на уровне принятия тактических решений.

Смотрите, какой плотный международный календарь! США и Россия – 10-го, 12-го – НАТО-Россия, и 13-го – ОБСЕ - Россия.

- Вы считаете, что это - плотный календарь?

- Разумеется. Вот на этих трех встречах уже окончательно должны принимать какие-то деловые решения.

Россия и Соединенные Штаты стоят на краю. Это тоже было сказано очень четко.

- Что будет?

- Я думаю, надо ждать конкретного результата того, что все-таки президенты поговорили очень озабоченно. Надо сказать, что наш президент говорил тверже... Ну, Путин - он всегда достаточно тверд, но сейчас эта «твёрдая дипломатичность» уже определялась какими-то категорическими заявлениями.

То есть, сейчас мы четко дали понять, что все - уже стоим на краю. Мы края достигли. И поэтому дальше двигаться нельзя, надо что-то делать, надо принимать решения, обеспечивающие взаимную безопасность.

- Причем, решения юридически оформленные.

- Конечно. Все дело в том, что вот Байден сказал, типа - да, мы гарантируем, что не будут в Украине установлены некие наступательные вооружения, направленные против России. Но дело в том, что все это было сказано не так давно, когда устанавливали первые ПРО-системы в Польше и в Восточной Европе. Было сказано, что это оборонительное, но тут же было доказано, что на эти установки можно поставить наступательные ракеты и они будут действовать так, как самое агрессивное оружие.

Теперь - очередь за тактиками, за теми, кто будет принимать практические решения.

- Спасибо.

- Пока.

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