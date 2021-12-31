Вячеслав Никонов: Байден сказал, что в ядерной войне не может быть победителей. Значит, понял - с нашей стороны все серьезно

Историк, писатель, политолог, внук Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов. Фото: Александр ГАМОВ

... - Традиционный вопрос, Вячеслав Алексеевич. Какой счет? Кто выиграл? (Об этом журналист «КП» спрашивал у Владимира Путина после его встречи с Джо Байденом 16 июня в Женеве, и с тех пор периодически задаёт этот вопрос и Никонову.)

- Ну, я думаю в нашу пользу счет.

На что обратил внимание? Прежде всего, судя по всему, до Байдена начинает доходить серьезность ситуации. Потому что он говорил о том, что в ядерной войне не может быть победителей и так далее.

Если эти мысли начали приходить ему в голову, значит, он понял, что дело, действительно, очень и очень серьезно с нашей стороны.

Но что, похоже, президент США еще не очень понял – так это то, что наши, так требования не представляют собой меню, из которого можно что-то выбирать. Речь идет о юридически обязывающих договоренностях, договоре и соглашении, которые должны представлять из себя общую концепцию. А - не обещания Соединенных Штатов о том, что у них нет намерения размещать ударные системы на территории Украины.

Цену американских намерений мы знаем, они испаряются, как утренний туман.

Еще важный, на мой взгляд, момент – это тезис Путина о том, что в случае введения в отношении России каких-то санкций запада, это будет означать, во-первых, ошибку Соединенных Штатов, во-вторых, полный разрыв отношений.

- Что это значит?

- Это значит, на мой взгляд, то, что Россия морально готова к новому туру американских санкций. И, с большой вероятностью, можно сказать, что с нашей стороны подготовка контрсанкций тоже болезненна для западного бизнеса, и, причем, не только на территории нашей страны.

Это тоже, на мой взгляд, достаточно важный и серьезный поворот.

Уточнение позиций состоялось, я думаю.

В Вашингтоне после этого разговора поняли серьезность наших намерений и, мне кажется, что там должны более тщательно подойти к прочтению текстов, собственно, соглашения и договора, которые предложены.

Потому что, на самом деле, принятие этих документов Соединенными Штатами и их союзниками как раз и будет означать полную деэскалацию отношений, к которой призвал Байден. Как условия переговоров...

На мой взгляд, президент США не очень понимает, вообще, о чем говорит. Потому что он заявил о том, что, главное условие успеха переговоров – это деэскалация с российской стороны. В то время, на самом деле, цель переговоров – деэскалация с американской стороны. И не может какая-то «деэскалация» наших сил - на собственной территории быть условием переговоров о том, чтобы они не «эскалировали» на наших границах.

Поэтому, здесь еще большой путь предстоит пройти, но время есть до 10-го, 12-го и 13-го декабря.

КСТАТИ

Переговоры РФ и США по безопасности запланированы на 10 января, Совет Россия-НАТО - на 12 января, по линии ОБСЕ - на 13 января.

- А что потом?

- А затем наступит время уже, я так понимаю, конкретных решений. Потому что, как сказал помощник президента Юрий Ушаков, ну, там 2-3 дня и мы будем смотреть, что делать дальше.

- Понятно. И еще - и у Ушакова, и у Путина раньше, и у вас звучало обязательное условие, что должны быть юридически оформленные договоренности по безопасности. Это может произойти уже вот в эти предстоящие январские дни?

- Я думаю, что надежды на это, - с нашей стороны, во всяком случае, - есть. И мы дали готовые тексты.

Собственно, наша позиция известна, она открыта - мы представили документы, готовые для подписания. И сами готовы хоть завтра поставить свои подписи под этими документами, которые, на самом деле, обеспечивают европейскую и глобальную безопасность.

Другое дело, что Соединенным Штатам и западным союзникам будет очень сложно поставить свои подписи, потому что им придется сделать, действительно, реальные шаги для деэскалации. Потому что там предусмотрен вывод американского тактического оружия из Европы, где оно находится с начала 50-х годов в пяти или шести странах.

Там надо будет выводить американскую инфраструктуру из стран Восточной Европы, где она появилась после основополагающего акта Россия-НАТО и где ее не должно быть в соответствии с этим документом.

Естественно, для них это вещь достаточно болезненная. Конечно, гарантии нерасширения НАТО – как бы вразрез со всей их идеологией, что НАТО хоть весь мир охватит и каждая страна имеет свое право обеспечивать свою безопасность так, как она хочет. Конечно , за исключением России, Китая и стран, которые Соединенным Штатам не нравятся.

Вот поэтому, собственно юридические документы представлены, под ними можно подписаться и увеличить свою безопасность, либо не ставить свою подпись и тем самым эскалировать ситуацию дальше.

* * *

- Понятно... Будем надеяться, что все-таки здравый смысл в следующем году восторжествует. Можно надеяться, да?

- Я думаю, что здравый смысл редко торжествует, на самом деле, но аргументы, за которыми стоит реальная сила, в том числе сила военная, они действуют достаточно убедительно.

ДОСЛОВНО: «КОМСОМОЛКЕ» - ОТ НИКОНОВА

- Всех слушателей Радио «Комсомольская правда»и читателей «Комсомольской правды» - с Новым годом! Желаю, чтобы у вас была полнота чувств, много позитивных эмоций и мечты сбывались!

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Виталий Коротич: Путин сказал - НАТО, стоп, мы на краю, дальше разрыв и конфликт. Байден согласился. Теперь это надо закрепить юридически

Экс-главред «Огонька», 10 лет проживший в Америке - с обозревателем KP.RU Александром Гамовым - о ночном разговоре президентов России и США (подробности)