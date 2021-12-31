Икра красная, цена ужасная: перед Новым годом в России рухнули продажи любимого деликатеса

В нынешнем году, опасаясь подорожания, россияне стали затариваться икрой заранее, еще с осени. Продавцы и посредники видят ажиотаж и накручивают цену Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия выходит из икры: за первые 25 дней декабря продажи лакомства рухнули на 18%, если сравнивать с прошлым годом. Это если «в граммах». А если в деньгах, то россияне, наоборот, потратили на икру на 4% больше. Такие данные обнародовала компания «Чек индекс», которая анализирует покупки россиян.

Казалось бы, ситуация парадоксальная: продажи упали, а расходы выросли. Однако ничего необычного тут нет. Объяснение простое и нерадостное: стоимость любимого деликатеса бьет антирекорды. По данным Росстата, цена кило красной икры впервые за всю историю наблюдений перевалила за 5000 рублей. Год назад икра стоила на 30% дешевле, а в 2000 году, когда Росстат впервые начал за ней «следить», цена была ниже в 7,4 раза. И сама красная рыба, между прочим, тоже подорожала – на 16% по сравнению с прошлым годом.

Обычно в подорожании продуктов винят неурожай. Но тут все по-другому: «урожай» икры в нынешнем году отличный – улов лососевых на 65% выше прошлогоднего. На Камчатке он и вовсе рекордный.

В чем же причина такого скачка? Как говорят эксперты, сами рыбаки не чувствуют подорожания: цену накручивают «по дороге». В нынешнем году, опасаясь подорожания, россияне стали затариваться икрой заранее, еще с осени. Продавцы и посредники видят ажиотаж и накручивают цену. Плюс подорожала упаковка, транспортные расходы... Отсюда и рекорды.

«Наш ответ» росту цен оказался предсказуем: резко подскочила популярность имитированной икры. Объем продаж вырос на 78%, расходы на нее увеличились на 24%. Речь, подчеркнем, идет о легальной имитированной икре, чьи производители честно указывают это на упаковке. Сколько левака по дешевке сбывают ушлые торговцы в ларьках и на уличных развалах, остается только догадываться.

И еще одно наблюдение экспертов: если сравнивать с последним месяцем прошлогодней зимы, то в нынешнем декабре на 30% выросли продажи имитированной черной икры. Что происходит с продажами настоящей черной икры, анализировать не стали. Видимо, считать там попросту нечего.

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