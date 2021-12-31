Надежда Бабкина без белья оконфузилась на новогодней вечеринке: "Вышла в неглиже"

Певицу пригласили выступить на посольском вечере Фото: СОЦСЕТИ

Надежда Бабкина рассказала, как появилась на людях в прозрачном платье, под котором не было ничего. Знаменитая певица оконфузилась на новогоднем выступлении.

Надежда Бабкина редкий Новый год отмечает с близкими. Чаще всего в один из любимейших праздников россиян эффектная певица радует публику своими песнями и плясками. На вечеринках не обходится без казусов.

Однажды Бабкину вместе с ансамблем пригласили выступить на посольском вечере Приглашающая сторона и иностранцы были в восторге. После выступления артистам предложили переодеться и присоединиться к застолью.

Но когда Надежда Георгиевна появилась перед гостями, то обратила внимание, что те на нее смотрят как-то странно. "Все взгляды - на меня. Все со мной чокаются, смотрят в глаза, но как-то странно. Мои девицы кучкуются в сторонке. И вдруг одна подходит: «Надя, ты чехол забыла надеть». Я даже не сообразила, о чем речь: «Какой чехол?» - «У тебя под платьем ничего нет!» Я опускаю глаза и… Ужас!» - цитируют вокалистку 7Дней.

По ее словам, платье на ней было шикарное. Его привезли из Лондона. Из тончайшего мохера, практически прозрачного, наряд создавал ощущение некой дымки по силуэту. Видно было все. "Я залилась краской. Какой конфуз... Когда вошла в гримерку и увидела себя в зеркале, стала хохотать. Вышла в неглиже, уверенная в собственной неотразимости!" - поделилась Бабкина.

А чуть ранее она рассказала, как 31 декабря напилась и вывалилась из окна гостиницы во время гастролей во Вьетнаме. "Выпили, закусили. А жара страшная, поэтому окна открыты, и прямо в номер рвутся тропические деревья, увитые лианами", - повествует звезда.

Она решила покататься на этих лианах. Вылезла в окно, повисла на растениях и тут же рухнула вниз. Оказалось, что отель вплотную примыкает к границе с Лаосом. Бабкина рухнула на территорию чужой страны. Коллеги ее в беде не оставили. Собрали простыни и связали между собой. С их помощью артистку втащили обратно.